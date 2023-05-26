警破同一販毒集團6毒品倉拘4男　檢$6.5億可卡因大麻屬今年最大宗

警方毒品調查科今由前晚（24日）至今日（26日）凌晨，一連3日採取打擊毒品行動，在多區搗破屬同一販毒集團的6個毒品儲存倉庫，拘捕4名本地男子，部分人有黑社會背景。行動中警方檢獲約592公斤可卡因及91公斤大麻花，市值逾6.5億元，分別屬今年單一案件檢獲最多的可卡因及大麻花，更是本月內第二宗檢獲逾200公斤可卡因的大型案件。警方發現毒販將大麻花隱藏在急凍魚類之中，企圖以魚腥味掩蓋大麻味。



警方毒品調查科一連3日採取行動，搗破屬同一販毒集團的6個毒品儲存倉庫，檢獲約592公斤可卡因及91公斤大麻花，市值逾6.5億元。圖為探員在觀塘偉業街工廈破獲的毒品倉。（黃偉民攝）

毒品調查科高級督察羅啓賢表示，警方針對同一販毒集團旗下、兩個分別位於觀塘巧明街及偉業街兩幢工商大廈的毒品儲存倉庫，進行埋伏，前晚先在巧明街一座工廈，截停一名剛從一個分租單位離開的可疑男子，將其帶回單位搜查，搜出120磚各重一公斤的可卡因，遂以涉嫌販毒拘捕該名報稱建築工人的32歲姓蘇男子。

至昨日（25日）凌晨，探員在偉業街一座工廈的分租單位外，截查兩名正準備離開單位的男子，並進入單位搜查，發現內有大量急凍魚類貨物，以及160包共重約91公斤的大麻花，遂以涉嫌販毒拘捕該兩名男子。兩人分別為25歲姓陳建築工人，以及31歲姓梁廚房工。警方經初步調查，相信陳與梁早前在單位內，從一批利用急凍魚類貨物作掩飾，隱藏大麻花及完成分拆毒品，以待在毒品市場出售。

警方亦由昨早至今日凌晨，突撃搜查由同一個販毒集團操控、分別位於葵涌、紅磡、荔枝角及土瓜灣的4個迷你倉，合共檢獲472磚各重一公斤的可卡因，其包裝與在觀塘巧明街毒品倉檢獲的可卡因相同。

另外，探員昨午在落馬洲支線口岸，以涉嫌販毒拘捕一名嘗試逃離香港的32歲姓莊無業本地男子，他亦是同一販毒集團的成員，負責協助販毒集團租用單位儲存毒品及運送毒品。

一連3日警方行動合共拘捕4名男子，年齡介乎25至32歲，全部正被扣查，將被暫控販運毒品罪名，明日（27日）在觀塘裁判法院應訊。警方仍在調查案件，不排除會有其他人被捕。

警方展示在行動中檢獲的毒品。圖左起為毒品調查科總督察湛耀光、高級警司陳江明及高級督察羅啓賢。（黃偉民攝）

急凍魚類內藏大麻花 圖以魚腥味掩蓋大麻味

毒品調查科總督察湛耀光指出，販毒集團分工仔細，分別負責租用單位儲存毒品、運送、以及從不同倉庫轉移毒品，以切割各成員的參與，圖增加執法難度。警方更揭發毒販將涉案91公斤大麻花，隱藏在急凍魚類貨物內，企圖以強烈魚腥味掩蓋大麻味，並透過合法貨運途徑，魚目混珠將毒品從外地運入本港，最終流入市區的倉庫。

警方在觀塘偉業街工廈破獲的毒品倉內，發現毒販將160包共重約91公斤的大麻花，收藏在大批急凍魚類貨物當中，企圖以魚腥味掩蓋大麻味。（黃偉民攝）

警查破獲可卡因與兩周前另一案相關否

毒品調查科高級警司陳江明表示，禁毒處「藥物濫用資料中央檔案室」的資料顯示，香港整體吸毒情況大致受控，沒有上升趨勢。警方相信販毒集團因可卡因價格下降，囤積大量可卡因以供應本地市場，以「狡兔三窟」 形式，不計成本同時租用不同地方作毒品倉庫，再分批分銷毒品。他指出，警方會繼續追查毒品來源，特別是分析今次檢獲的可卡因，是否與兩星期前毒品調查科偵破的另一宗227公斤可卡因案件相關，並會繼續追捕涉案販毒集團成員，務求將他們一網打盡。