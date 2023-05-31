鴨脷排碼頭打卡　巨浪沖走43歲婦　拍片者：落咗海呀

昨日（30日）鴨脷排發生巨浪沖走行山客奪命意外，一行12人在玉桂山鴨脷排行山期間，一名43歲姓鍾女子被大浪沖落海，送院不治。網上流傳事發一刻片段，當時約10人在碼頭興奮「打卡」，其時海浪非常大，突然一個巨浪拍向碼頭將眾人沖跌，有人疑似受傷，及後有人發現有成員不知所終，驚呼「哎呀哎呀，落咗海啊！」碼頭亦只剩下9人陸續步行上岸邊。



片段開初拍得約8人在碼頭興奮「打卡」，眾人情緒高漲手舞足蹈，其時海浪非常大，巨浪不斷拍打岸邊，有海浪亦曾捲上碼頭，拍攝者提醒眾人「猛實（欄杆）」。

片段經剪接後，鏡頭前有約10人在碼頭位置，突然一個目測近4米高巨浪拍向碼頭，眾人尖叫。部份人被巨浪捲跌東歪西倒，當時他們疑仍未察覺有人被捲走，有人發出嬉笑聲。一名身穿綠色衫的男子疑扭傷腳，需要友人攙扶，有人稱「真係好危險」。約10秒後拍攝者詢問：「走咗邊個？」，始得知有人疑被捲走，驚呼「哎呀哎呀，落咗海啊！」碼頭亦只剩下9人陸續步行上岸邊。

據了解，該12人是一班行山愛好者，多數經facebook或WeChat的行山群組認識，通常一個月或兩星期前將行程放在網上，有興趣者可以自由報名，最終昨日有12人結伴前往鴨脷洲玉桂山行山和游水。

事發昨日下午12時55分，眾人在香港仔玉桂山鴨脷排行山期間，其中一男一女懷疑被大浪沖落海。水警到場將墮海的43歲姓鍾女子及69歲姓楊男子救起，其中鍾婦昏迷送院，其間救護員用自動心外壓機替她急救，惟其後終告不治。楊男則疑被大浪沖向礁石，導致腳受傷，未能走動，由飛行服務隊直升機救起送院治理。現場消息指，兩名同行男子奮不顧身，穿上救生衣跳落水救人，兩名男子未有受傷，與其餘人士自行離開。