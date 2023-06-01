閃電行雷︱屯門和田邨單位遭雷劈中　網民︰識轉彎咁恐怖嘅

受強烈熱帶風暴「瑪娃」影響，本港今早有連場大雨，黃色暴雨警告信號及雷暴警告夾擊下，今日（1日）早上7時許，有網民拍得屯門和田邨和喜樓一個高層單位疑遭雷劈中，期間更出現火光。影片可見有一道閃電劃破長空，疑撃中單位，相隔半秒後傳來巨大雷響，拍片者及附近人士莫不失聲驚叫。



網民紛紛留言關心該單位情況︰「如果個戶人家見到可唔可以係呢度報平安……大家都好擔心！」、「好似打中左（咗）人地（哋）屋企喔，識轉彎咁恐怖嘅」、「如床安排在窗邊，就十分危險」，亦有人形容為「雷神下凡」。有網民表示當時與兒子在和田邨等巴士亦有聽到雷聲︰「個下雷聲係好響，好似係巴士頂爆咁，我同仔都嚇到好驚」。



屯門和田邨一個單位疑被電劈中。（Facebook群組顯影屯門。青山散步/Carol Tam影片截圖）

單位疑被雷劈中出現火光（Facebook群組顯影屯門。青山散步/Carol Tam影片截圖

天文台於今日（1日）凌晨3時15分發出雷暴警告，直至今早9時55分才取消，生效時間共6.5小時。雷暴警告生效期間，香港境內雲對地閃電總次數為12,367次，新界西有2,706次，佔整體次數約21.9%。



天文台在清晨5時15分發出黃色暴雨警告信號，至早上8時取消。黃雨生效期間，天文台於上午7時06分更新局部地區大雨提示稱，坪洲及屯門區的雨勢特別大，並已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的大雨，有可能出現嚴重水浸。