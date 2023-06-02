81歲婆墮「孫仔」電騙被呃$5萬「保釋金」　警拘兩名15歲男童

警方昨日（1日）接獲一名81歲老婦報案，指早前接獲一名男子來電，對方訛稱是其「孫仔」，聲稱自己被警方拘捕，要求事主準備5萬元現金作「保釋金」。及後一名訛稱是「孫仔」的朋友到事主住所取走款項。事主同日再接到來電，要求她再準備7萬元「保釋金」。事主事後與家人聯絡，懷疑受騙，於是報案，共損失5萬元。



沙田警區刑事部及馬鞍山分區特遣隊人員經調查後，拘捕2名15歲本地男子，涉嫌「以欺騙手段取得財產」及「企圖以欺騙手段取得財產」罪。被捕人現正被扣留調查，案件交由沙田警區刑事調查隊第5隊跟進調查。



警方呼籲市民，切勿因「搵快錢」或「微薄報酬」，被不法分子利用及誘使參與任何犯罪活動，包括協助犯罪分子交收任何物件。「以欺騙手段取得財產」罪屬嚴重罪行，最高刑罰為監禁10年，市民切勿以身試法。

警方呼籲市民多加提醒身邊長者︰切勿輕信來電者的說話，有需要時致電子女、親戚或朋友求證；切勿向來電者透露子女、親戚或朋友的名字；若來電者稱已脅持子女、親戚或朋友，請即報警；切勿將金錢存入陌生人的帳戶或放在公眾地方；切勿交出銀行帳戶號碼以及網上理財密碼；如有任何懷疑， 可立即致電999求助，或致電警方的防騙易24小時熱線18222。