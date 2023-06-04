荷里活廣場兇案｜教友唱聖詩祈禱　市民續獻花﹕盼勿標籤精神病患

鑽石山荷里活廣場周五（2日）發生恐怖血案，兩名女子遇襲身亡，今（4日）早陸續有人到荷里活廣場致哀，有教會團體到場唱聖詩、祈禱及贈送祝福卡，望將詛咒化會祝福，為受傷害的人帶來平安，亦有不少市民到場獻花拜祭，希望死者安息。有人認為政府要正視社會的心理健康問題，為精神病人提供更多支援；亦有人直言得悉事件後影響情緒，呼籲市民別再轉發事發片段。



今早10時許起有不少市民到場拜祭，亦有人獻花。住在社區內的黃先生到場拜祭，指與兩名死者不相識，聽聞慘劇直言會「唔開心」，希望死者安息。他呼籲政府正視社會的心理健康問題，「呢幾年大家都壓力會比較大，情緒的支援上應該要多少少」，投放更多資源以免再生悲劇。至於社會各界宜幫助及鼓勵精神病人士尋求協助，而不是一昧歧視標籤。今次事件影響深遠，身邊有朋友聽聞事件會「喊」及擔心另一半，自己外出亦會小心個人安全，希望社會早日回復平靜。他亦希望家屬若有不開心可以跟身邊人聊天，亦相信香港社會有人會幫助他們，並希望大家給多點空間給死者家屬：「他們需要時間去平和自己的心情」。

亦有廣場商店職員事發時正工作，知道慘劇後受驚，今日獻花拜祭求安心，認為因事件死去的女子十分可惜。在荷里活廣場商店內工作的阿峰，今日放假也特意與母親前來現場拜祭及獻花。其母阿蓮指事件發生後夜晚都無法入睡，億述當日兒子回家告知商場有凶案發生：「兒子一回到家，臉也全青了。」阿峰指他現在心情仍然很忐忑。

到場拜祭的王小姐及友人則認為社會應給予家屬空間，又指家屬面對的是難以想像的悲痛，自己亦因得悉事件影響情緒，呼籲市民別再傳發事發片段。如果市民有什麼不舒服要找專業人士或信任的人去聊，「好過收收埋埋」。王小姐指：「你不會想像到他們（死者家屬）有多心痛，希望他們堅強一些，剩下來的日子，希望身邊的人多點支援他們。」二人亦準備心意卡，寄語死者：「這一世的路已經行完，希望她可以放下。」

有拜祭的市民黎小姐及其兒子表示每日都會經過商場，直接事件後十分擔心，因此希望商場加強保安：「小市民手無寸鐵，所以有點點擔心。」她希望保安設備可以加強，例如新增胡椒噴霧。黎小姐兒子亦透露自己逛商場時都會膽怯而周圍望，希望警方可以加強巡邏。

約10時，有5名教會人士在場唱聖詩和祈禱，指事件發生突然造成人心惶惶，希望透過祝福，安慰事件當中受傷的人，包括家屬及商場職員等，「希望佢哋（遺屬）知道佢哋唔孤單」、「祝福香港每一個市民」。稍後亦會親自派發「祝福包」及「祝福卡」給附近的商舖，希望送贈給因事件人心惶惶的人，帶給他們平安。