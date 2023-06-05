網片瘋傳｜荃灣躁漢揮菜刀兇菜檔職員　兩警手按槍袋將其制服

荃灣發生驚險持刀恐嚇案。今日（5日）傍晚約6時33分，兩名男子於河背街65號一菜檔外對開爭執，其中一名男子情緒激動，手持菜刀指嚇對方，途人見狀報警期間，恰巧遇上巡警，立即上前求助。警員趕抵將持刀漢制服，他涉嫌「藏有攻擊性武器」被捕。警方正調查事件，事件幸無釀傷亡。



消息稱，被捕男子姓劉（33歲），為貨車司機，事發前5分鐘他駕駛貨車駛經河背街 一菜檔時，疑撞及該店簷蓬，因此與姓蘇（45歲）男負責人發生口角。劉男一怒之下，前往鄰近一家品店購買一把價值158元、長約30厘米的菜刀折返。幸兩名機動部隊警員當時巡經上址，聽到途人尖叫「呀Sir，前面有個男人揸住把刀呀！」即在半分鐘前趕到現場，將男子制服拘捕。

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案發一刻兩段影片在網上瘋傳，可見一名左手有紋身的「眼鏡男」手持菜刀，怒氣沖沖與一名懷疑菜檔男職員爭執，期間怒吼：「講Sorry咪得囉，你X我老母做乜X嘢啫！」又推撞該職員胸口，對方則十分冷靜回應：「定啲，唔需要攞刀。」持刀漢駁斥：「我傻佬嚟㗎！」期間不斷揮舞菜刀。

另一段相信是鄰近店舖的「天眼」片段，可見持刀漢走出馬路，隨即有兩名警員趕抵，手按槍袋指着持刀漢，相信喝令他放低刀。持刀漢面向警員，未有懼色，但亦無反抗，其後將刀棄於路邊，張開雙手走上行人路，雙手被警員扣上手扣制服。