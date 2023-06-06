警跨部門今起連續一周飛鵝山反爆竊　政府飛行服務隊作空中支援

警方表示，上月28日至本月3日期間於飛鵝山及井欄樹一帶，發生一宗企圖爆竊案及多宗發現可疑人的案件。有見及此，將軍澳警區特遣隊、軍裝巡邏小隊、警民關係組、警犬隊、東九龍機動部隊及衝鋒隊，同時在政府飛行服務隊作空中支援下，今日（6日）起一連7日，展開代號「捲聲」的反爆竊行動，以打擊爆竊罪行。



將軍澳警區特遣隊主管高級督察陳展衡交代詳情。（梁偉權攝）

將軍澳警區特遣隊主管高級督察陳展衡交代案情指，這些案件大多數發生於深夜時份，犯罪團夥專門挑擇一些依山而建的屋苑入手，利用山坡、叢林作為掩飾，趁户主熟睡期間、不在家或惡劣天氣下，沿山坡潛入屋內進行爆竊。

行動期間，約20多名警員帶同警犬於飛雲道一帶進行反爆竊巡邏，地點包括山坡以及屋苑外。而警民關係組亦向附近住户派發單張，提醒市民加強防盜意識。陳展衡建議，住在鄰近山坡的居民，為了自身安全應要安裝防盜系統，外出時通知親友。

警方將繼續與社區維持緊密溝通，加強警民合作，並會採取情報主導的策略性部署，加強巡邏，亦會不定時與其他部門展開聯合行動，打擊爆竊相關的罪案，保障市民的生命財產。

另外，警方亦呼籲市民，如見到可疑人士，不要猶豫要立即報警，陳又指，有賴市民報案及提供資訊，所以於3月份上旬能夠迅速抵達現場進行圍捕，將匪徒繩之於法。