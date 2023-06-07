東涌裕雅苑裝修垃圾圍城住戶谷氣　清潔工助清理嘆﹕啲人偷懶貪快

新居入伙本應屬樂事，但有遷入東涌新居屋裕雅苑的市民，卻因「垃圾圍城」換來一肚氣。《香港01》接獲讀者投訴，指裕雅苑居民陸續入伙，惟不少單位仍在裝修，部分「無手尾」的工人和住戶隨處棄置垃圾，導致建築廢料、紙皮等垃圾堆滿各樓層、以至大廈外的空地，甚至有污水渠因而淤塞倒灌。垃圾處處不但造成環境衛生問題，亦阻塞消防通道，一旦發生火警有礙住戶逃生。

消防處回覆《香港01》查詢時，證實曾接獲大廈其中兩座有樓層逃生途徑被阻塞的投訴，處方曾3次派員巡查，已向涉事者發出「消除火警危險通知書」，限令他們在指定時間內清除雜物。房屋署則表示，已責成管理公司加強清理被棄置在公用地方的廢物，並已安排緊急通渠及清理，以及加強滅蚊和放置鼠餌。



裕雅苑有樓層垃圾房位置都堆積垃圾，紙皮甚至塞着大門，從地下堆至門頂，令垃圾房的門無法關上。（報料人提供）

住戶控訴處處垃圾釀蚊患鼠患 污水渠倒灌停車場水長流

裕雅苑位於東涌怡東路8號，設有6座，不計地庫停車場及天台，每座有30層，每層各有17至19個單位，合共3,300伙。屋苑自去年12月開始入伙，惟由於持續有單位裝修，環境衛生大受影響。報料人向《香港01》表示，有裝修工人、送貨工人及住户將建築廢料及紙皮棄置於樓層垃圾房，令各層堆積廢物，造成嚴重蚊患和鼠患；大廈另出現污水渠倒灌，地庫停車場亦長期漏水。

報料人提供的照片可見，有樓層的「臨時家居垃圾收集處」兩個大型垃圾桶遭塞至「滿瀉」，旁邊放有以紅白藍膠袋裝着的物品；垃圾房內垃圾同樣堆積如山，連站立空間也沒有；有樓層走廊堆有大量紙皮，僅餘半條路供人走過；更有樓層垃圾房位置堆積垃圾，紙皮甚至塞着大門，從地下堆至門頂，令垃圾房的門無法關上。大廈外的空地位置同樣堆滿紙皮和建築廢料，儼如小型垃圾堆填區。

《香港01》記者日前到裕雅苑觀察，確實在多個樓層發現大量垃圾堆積。在其中一座大廈的11樓一條走廊，放有多個家具及電器紙箱和膠袋，闊約1米多的走廊僅餘約一個身位供讓人通過。屋苑的垃圾站原本並非供人棄置建築廢料，惟門外多個大型垃圾桶均已塞滿紙皮垃圾，亦有不少紙箱、木板等遭隨意棄於垃圾桶旁。

裝修廢料原應棄指定位置 清潔工：啲人貪快拎晒畀我哋倒

有清潔工人透露，當日已在多層清理垃圾，曾見到有人將大量石屎棄於樓層電梯大堂。另有清潔女工表示，因近期屋苑有不少人裝修，每日都有大量紙皮被棄置，屋苑本身有指定位置供人丟棄裝修廢料，「正常呢啲唔係我哋包㗎」，惟「啲人成日偷懶」，「貪快，全部拎晒畀我哋倒」，清潔工唯有一併清理該些垃圾。

另有屋苑人員在協助消防處人員巡查後提醒，由於消防員「逐間都會上樓、會望」，故促裝修工人「清一清」紙皮等雜物，丟到指定位置，不可棄於垃圾房。

屋苑內貼有多張由管理處發出的通告，其中一張稱樓層的緊急庇護署設有閉路電視，提醒住戶勿棄置垃圾，否則會被收取最少500元清潔費；另外兩張通告則與污水渠淤塞有關，指管理署發現大廈污水井嚴重淤塞，導致屋苑6座大廈當中，有4座均有低層單位出現污水喉倒灌，其中最嚴重的雅德閣，更有多達4個門牌的單位受影響，管理處在通告印上污水渠阻塞的照片，呼籲裝修承辦商勿將英泥、沙石及膠袋等雜物倒入坐廁。

裕雅苑管理公司貼出通告，稱樓層的緊急庇護署竣有閉路電視，提醒住戶勿棄置垃圾，否則會被收取最少500元清潔費。（蔡正邦攝）

房署責成管理公司加強巡查 增派人手清理垃圾

記者就裕雅苑環境衛生及消防通道被阻塞問題，分別向房屋署及消防處查詢。房屋署回覆稱，已委聘管理公司負責屋苑日常管理；又指現時屋苑有大量業戶裝修及搬遷，惟有裝修及搬運工人違反管理公司指示，將裝修泥頭廢料及包裝廢棄物棄置在各樓層及地面公用地方，房屋署已責成管理公司加強巡查、加派人手及夾斗車清理。管理公司已在大廈大堂張貼通告，亦在業戶申請裝修及巡查時，提醒他們督促裝修及搬運工人切勿把廢物胡亂棄置在屋苑公用地方。

裕雅苑管理公司貼出通告，指發現大廈污水井嚴重淤塞，造成低層單位污水喉倒灌，呼籲裝修承辦商勿將英泥、沙石及膠袋等雜物倒入坐廁。（蔡正邦攝）

疑英泥沙漿倒去水渠致倒灌 管理處通渠貼通告促勿重犯

有關低層單位污水渠倒灌，房屋署表示，管理公司調查後，懷疑是裝修工人將英泥沙漿倒進單位去水渠所致，接獲投訴後已立即安排緊急通渠以及清理受影響地點，並已張貼通告提醒業主及裝修工人，勿將英泥、石屎或雜物傾倒進去水渠或坐廁。管理公司另發現地庫停車場渠管接駁位鬆脫，維修後已再沒有滲漏。

裕雅苑管理公司貼出通告，指發現大廈污水井嚴重淤塞，造成低層單位污水喉倒灌，呼籲裝修承辦商勿將英泥、沙石及膠袋等雜物倒入坐廁。（蔡正邦攝）

屋苑裝滅蚊機促相關部門外圍滅蚊 稱未見鼠蹤先放鼠餌

至於報料人投訴的裕雅苑蚊患及鼠患問題，房屋署指出，屋苑已安裝多部太陽能滅蚊機，管理公司除一直指示清潔承辦商防蚊，亦已聯絡相關部門安排在屋苑外圍滅蚊。近期屋苑內未發現老鼠蹤跡，但管理公司亦已加強巡查，並在合適地點擺放老鼠藥餌。

房屋署又表示，署方和管理公司一直與消防處保持聯繫，消防處早前已派員到屋苑樓層巡查，以確保消防通道暢通，並在地下大堂派發宣傳單張，提醒各業戶和裝修工人必須嚴格遵守消防條例，以及提高防火安全意識。

消防兩接逃生途徑阻塞投訴3次巡查 限指定時間內清雜物

消防處則回覆查詢指出，該處於5月31日接獲裕雅苑雅歡閣12樓逃生途徑被阻塞的投訴後，即日派員到場巡查，但未發現該層逃生途徑被雜物阻塞。翌日處方再接獲投訴，稱雅泓閣24、28及29樓逃生途徑受阻，人員同日到場巡查，在29樓未見有雜物阻塞，24樓電梯大堂及28樓後樓梯的逃生途徑則放有雜物，惟當時未能找到涉事者，消防人員於是向屋苑物業管理公司提出消防安全建議。

消防處本月曾派員巡查裕雅苑雅泓閣。（蔡正邦攝）

消防處人員至6月4日再到曾發現通道阻塞的雅泓閣巡查，發現有關物品已被移除，卻發現同座28樓公共走廊放有雜物，遂向涉事者發出「消除火警危險通知書」，限令他們在指定時間內清除雜物。

消防處又表示，該處人員與裕雅苑物業管理公司一直保持聯絡，並提醒管理公司在屋苑新入伙時必須加強巡查，確保裝修人員不會隨意留下火種，或在逃生途徑堆積建築廢料，以保障公眾安全。