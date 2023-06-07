40歲餐廳女侍應自拍120條祼照影片放上網　涉發佈淫褻物品罪被捕

一名40歲餐廳女侍應自2022年7月起，自拍裸體、胸部及私密部位，並將相片和短片上載到個人社交平台任由公眾傳閱。警方接獲舉報後展開調查，發現同類短片和相片超過120條，昨日（6日）在觀塘女侍應的住所將她拘捕，涉嫌「猥褻裸露身體」及「發佈淫褻及不雅物品」。被捕人姓李，已獲准保釋候查，須於7月上旬向警方報到。



觀塘警區科技罪案調查組主管鄧智成督察講述案情稱，2023年6月3日的下午，警方收到市民求助指，瀏覽社交平台期間見到4張淫褻照片，顯示一名女子在觀塘海濱長廊裸露身體、胸部及私密部位。警方隨即展開調查，發現除上述4張相片外，自去年7 月該社交平台的帳戶，共發佈超過120條於商舖、郊野公園、交通工具、酒店等地方所拍攝的淫褻照片和影片。警方經調查後鎖定該帳戶的持有人，並於昨日（6日）下午前往疑犯位於觀塘的住所，將其拘捕。被捕人姓李（40歲），已獲准保釋候查，須於7月上旬向警方報到。

鄧智成續稱，疑犯拍攝的相片和短片，是不論場合、不分晝夜、不分對象，當中包括在熙來攘往的街道和餐廳，做出令人咋舌的行為。警方相信她是為滿足自己私慾，並沒有金錢利益，惟其不負責任地在公眾地方祼露身體，做出各種淫褻的行為，然後將它們上載到個人社交平台任由大眾傳閱，對網絡上的年青人和兒童，造成不必要的心智影響。

鄧警告，根據《刑事罪行條例》第148條「在公眾地方的猥褻行為」，任何人無合法權限或辯解，在公眾地方或公眾可見情況下，猥褻暴露其身體任何部份，即屬犯罪，一經定罪，最高可被罰款2000元及監禁6個月；另外，根據《淫褻及不雅物品管制條例》（第390章）第21條，任何人如在香港發布淫褻物品，不論是否知道該物品是淫褻物品，均屬犯罪。一經定罪，最高可判處罰款100萬元及監禁3年。

警方提醒市民互聯網的世界不是無法可依的虛擬世界。根據香港現行的法例，大部分針對現實世界用來防止罪行的法例，均適用於互聯網世界。