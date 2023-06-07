「Cold Call」低息貸款集團呃逾300萬　21人被捕　講稿對白曝光

警方搗破一個由黑幫操控、以「Cold Call」形式推銷低息貸款，以騙取保證金的詐騙集團，拘捕21名男女包括主腦及骨幹成員，涉及總損失金額超過300萬，估計潛在受害人數目多達6000人。

警方指集團租用尖沙咀一個2000呎商業單位作行動基地及電話中心，集團並向十多名下線成員提供講稿，密集式致電受害人進行詐騙，而講稿會針對個別受害人的年齡、職業、財務狀況等背景度身訂造，從而令受害人更易上當。



警方搗破一個由黑幫操控、以「Cold Call」形式推銷低息貸款，以騙取保證金的詐騙集團。（朱永倫攝）

東九龍總區重案組第三隊總督察許諾表示，有詐騙集團假冒銀行及財務公司職員，以「Cold Call」形式向市民打推銷電話，聲稱低利率及有優厚條件誘騙受案人借錢，惟需要市民先交出保證金，當騙徒收到款項後便會失去蹤影。警方指，詐騙集團牽涉全港由上年9月至今年6月、最少24宗騙案，受害人年齡介乎33至66歲，損失3000元至30萬不等，總損失額是超過300萬。

估計涉6000名受害人

東九龍情報組接報展開深入調查和情報分析，鎖定一個由黑幫操控的詐騙集團。東九龍刑事總部在昨今兩日（6日及7日）展開代號「金盾」拘捕行動，搗破集團的行動基地，檢獲大量載有受害人個人資料的名單，並在全港多處拘捕集團的主腦及骨幹成員等21人，分別18男3女，涉嫌串謀詐騙，年齡介乎18至61歲，有黑社會背景。警方初步估計，該個電話中心牽涉潛在6000名受害人。

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主腦寓所檢3名車及手袋

案件主管李嘉偉表示，行動中，警方搜查行動基地、電話中心及主腦成員的住宅單位，在電話中心內檢獲約數十部手提電話、百多份借貸人申請表格、供騙徒致電受害人時使用的講稿；而在主腦寓所則檢獲公司支票簿、印章及大量名貴的財物，包括3輛名貴房車、名貴手袋等。

講稿針對受害人背景度身訂造

警方調查顯示，詐騙集團分工仔細，主腦成員負責租用辦公室作為電話中心，同時招募下線成員；骨幹成員負責管理詐騙中心，製定不同講稿予下線成員；下線成員則負責致電受害人進行詐騙。

據警方檢獲的文件顯示，集團預先準備的講稿包含致電受害人時使用的對白，包括「之前（空白）跟過你貸款，想通知你息口調整，之前啲息太貴，宜家轉咗會計果邊有靚息口比你，咁你...供款供緊幾多？」另外亦有預設回應的語句，例如受害人如稱自己無供款時，可回答「你係供斷供完？咁有無需要後備現金？」、「幫你慳錢」、「唔係叫你貸款，你無更新資料，其他公司都會係咁打比你」等。

據警方檢獲的文件顯示，集團預先準備的講稿包含致電受害人時使用的對白。（朱永倫攝）

情報組主管謝潔婷表示，去年全港低息貸款騙案錄得1386宗，涉及騙款約1.5億，而今年首季低息貸款騙案已錄得363宗，較去年同期增加97宗，損失超過3000萬元。謝潔婷指，雖然此類騙案未必是涉及最多騙款的類型，但不同職業、年紀的人都有可能受騙，又指騙徒利用受害人急需周轉的心態，水深火熱的情況下作出詐騙。謝潔婷提醒市民，應主動核實來電者身份，包括透過銀行工會、機構網頁、銀行或財務公司熱線查詢；另外市民應該向有信譽銀行或持牌的財務公司申請貸款，簽署文件之前一定要看清楚文件的細節才簽名，如有懷疑受騙應立即致電防騙易熱線18222。

警方重申詐騙罪為嚴重罪行，串謀詐騙一經定罪最高可判囚14年，而借戶口給其他人作非法用途，亦有機會觸犯洗黑錢罪，最高同樣可判處監禁14年，及罰款500萬元。