國安處拘6男女涉串謀偽造文件　2人另涉發放煽動訊息　獲准保釋

警務處國家安全處昨日（6日）於全港各區，拘捕3男3女，年齡介乎33至64歲，涉嫌違反香港法例第200章《刑事罪行條例》第159A條及71條「串謀偽造」。其中一名33歲男子及一名64歲女子，同時涉嫌干犯香港法例第200章《刑事罪行條例》第9及10條「作出具煽動意圖的作為」罪。6人昨被扣留調查，今日（7日）所有被捕男女已獲准保釋候查，須於7月中旬向警方報到。



警方調查顯示，6人懷疑串謀在文件上偽造簽署。消息稱，其中兩名被捕人為「探監師」，另外兩人涉及「九十二籤」案，餘下兩人則為「九十二籤」成員的親友，兩名「探監師」涉嫌與另外4人合謀偽造文書。「九十二籤」為一個Telegram群組，曾承認與2020年明愛醫院急症室及港鐵東鐵線羅湖站爆炸案有關，亦被指涉及深圳灣口岸爆炸案，警方在2020年3月拘捕包括群組管理員在內的6人。

另外，被捕人士當中，一名33歲男子及一名64歲女子亦被指涉嫌危害國家安全，多次透過社交平台，持續發布具有煽動意圖的訊息，內容涉及煽動他人引起對中央及香港特區政府的憎恨、支持香港獨立，以及鼓吹武力對抗等。

警方提醒，「作出具煽動意圖的作為」屬嚴重罪行，首次定罪可被判處監禁兩年，呼籲市民切勿以身試法。