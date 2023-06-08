八哥BB患腸病　狗主用四層袋包裹棄山邊終不治：唔想隻狗死喺屋企

荃灣發生虐犬事件！有動保組織日前在網上圖文並茂指出，本周一（5日）晚上在該組織的動物中心旁邊斜坡，找到一隻被四層袋包裹、大約兩個月大的八哥狗嬰，當時奄奄一息，前狗主隨後趕抵中心表示經網上購買狗隻，聲稱狗隻有傳染病，由於不想家中有狗隻喪生，所以決定棄犬，中心將狗隻帶到動物醫院搶救，為牠改名為「Nice」，獸醫證實Nice並非有傳染病，反而出現腸套疊，惜經過近一日搶救後終證實不治。



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Lifelong Animal Protection Charity在facebook表示，義工本周一（5日）晚上在位於荃景圍187號的領養中心旁邊斜坡遛狗散步，當時「找到一個黑色膠袋，裡面裝住一個寵物袋，而寵物袋裏面竟然有一隻十分年幼的八哥BB被兩層膠袋包裹，在重重包裹下已經奄奄一息」。義工引述，狗主隨後抵達中心，指稱八哥「有傳染病…他說自己在網上買來這BB ，但有狗瘟，帶佢睇兩個醫生，但都話無得救…唔想隻狗死喺佢屋企，所以就丟了出街」。

前狗主表示經網上購買Nice，聲稱狗隻有傳染病，由於不想家中有狗隻喪生，所以決定棄犬。（Lifelong Animal Protection Charity facebook圖片）

義工立即將八哥送往獸醫治理，估計該狗隻大約兩個月大，當時其體溫有34度，雖然病況並不樂觀，但未去到最壞情況，「體溫時高時低，姑且捱過了第一晚，仍然需要留院治療」，義工為牠改名為「Nice」，進行兩次驗血後，獸醫證實Nice並非有傳染病，反而照了超聲波後，獸醫懷疑Nice出現腸套疊，即一段腸道套入另一段腸道，食物或清水通過時會造成阻塞。獸醫繼續診治，但到了本周二（6日），Nice病情急轉直下，最終不治。

該動保中心批評，Nice的前主人「沒有自責心」，更指到了「今天仍然有那麼多人如此輕視生命」，這些「小動物實在不是商品，是有血有肉」，有人仍在網上購買寵物，背後是動物正在繁殖場籠中受苦，再次呼籲市民切勿到寵物店購買動物。