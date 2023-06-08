海防道塌樹壓車｜店舖職員指「5秒冧晒落嚟」　街坊心驚靠牆行

尖沙咀今午（8日）發生驚險塌樹意外，一棵約20米高大樹倒塌，壓中海防道一輛賓利房車，35歲男司機一度被困，幸最終有驚無險，胸痛及頭暈送院治理。現場海防道一向人潮如鯽，事件令市民擔顫心驚，有附近店舖職員憶述該樹「5秒冧晒落嚟」；有街坊則好驚，「好在今日唔係公眾假期，如果嚟緊星期日父親節有大有細，咁咪瀨晒嘢！」



現場附近一間鞋舖的職員黃先生稱，當時聽到巨響，查看下才驚悉塌樹，「5秒冧晒落嚟，聽到佢斷裂嗰下聲音，跟住就嘭一聲！」他指，當時，大批途人駐足圍觀，他不確定有否傷者，只聽聞有人在車內待救，「第一時間（大家）都問有冇人受傷」。黃先生指平日海防道人潮如鯽，意外令人擔憂，「如果咁嘅情況都幾擔心！」

街坊韓先生則指，倒塌大樹歷史悠久，「呢棵樹好耐㗎喇，我哋細路時出出入入已經有，我哋都幾廿歲，政府話保育保育，有冇做我哋真係唔知，唔敢批評佢。」他懷疑該樹被白蟻侵蝕以致倒塌，「梗係驚啦，點解唔驚呀，係人都驚啦！盡量挨住牆邊嚟行安全啲，冧落嚟起碼有牆擋一擋吖嘛！」韓先生又指今次事件已是不幸中之大幸，「好在今日唔係公眾假期，如果嚟緊星期日父親節有大有細，咁咪瀨晒嘢！」

賓利掛上自訂車牌，大樹剛好打中其車頭冚位置。（劉定安攝）