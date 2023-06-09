海關欣澳、粉嶺打擊私煙拘3男女　檢$490萬貨

海關昨日（8日）在欣澳和粉嶺進行反私煙行動，破獲兩宗私煙案件，並搗破一個懷疑私煙貯存倉庫，共檢獲超過130萬支懷疑私煙，估計市值約490萬元，應課稅值約330萬元，並拘捕3名涉案男女。兩宗案件仍在調查中，海關會繼續追查私煙的來源及去向，不排除會有更多人被捕。



海關人員昨午在欣澳海鳴路截查兩輛泊於路旁的輕型貨車，經搜查後，在車內檢獲約78萬支懷疑私煙，拘捕兩名分別26歲和34歲的懷疑涉案男子，該兩輛懷疑用作貯存及分銷私煙的車輛亦被扣查。

海關在欣澳海鳴路截查兩輛泊於路旁的輕型貨車，檢獲約78萬支懷疑私煙。（海關提供）

同日下午，海關人員在粉嶺馬會道截查一名女子，在其手持的環保袋內檢獲約2,600支懷疑私煙，遂拘捕該名44歲女子。其後，海關人員押解她到附近一個分間單位進行搜查，再檢獲約53萬支懷疑私煙，成功搗破一個懷疑私煙儲存倉庫，相信主要是用作供應私煙予北區居民。行動中，人員亦檢獲懷疑用作分銷私煙的工具。

海關在粉嶺馬會道截查一名女子，並押解她到附近一單位搜查，合共檢獲逾53萬支私煙，以及懷疑用作分銷私煙的工具。（海關提供）

海關強調，買賣私煙同屬違法。根據《應課稅品條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款100萬元及監禁兩年。市民可致電海關24小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）舉報懷疑私煙活動。