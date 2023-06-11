元朗「忍者裝」雙賊為患　上月八鄉爆竊　近日現身厦村鄉

元朗區近期有「忍者裝」賊人肆虐，繼上月八鄉一間村屋遭「忍者」爆竊後，近日亦有同類裝扮的可疑男子被發現在厦村鄉現身。警方呼籲市民提高警覺，如發現陌生人，應立即與警方聯絡。



有網民上載拍得可疑男子的截圖到厦村鄉facebook，其中一張截圖顯示兩人由頭到腳「包到冚」，裝扮如忍者。（厦村鄉facebook圖片）

有網民上載拍得可疑男子的截圖到厦村鄉facebook，其中一張截圖顯示兩人由頭到腳「包到冚」，除穿上長袖衣物，更戴上頭巾包裹整個頭部，只露出眼和鼻，其中一人亦被拍得戴上手套。該網民並在帖文貼出警方信息，指近日留意到有多名可疑男子，於傍晚時分及夜間在鄉郊出沒，「搵機會爆竊」，提醒村民鎖好門窗，一旦見到陌生人便立即與警方聯絡，警方亦會加強巡邏，並建議村民於傍晚時段外出時，保持家居光亮或有聲音以混淆視聽。

有網民上載拍得可疑男子的截圖到厦村鄉facebook，其中一張截圖顯示兩人由頭到腳「包到冚」，裝扮如忍者。（厦村鄉facebook截圖）

八鄉忍者爆竊案 笨賊拉下口罩露真面目

無獨有偶，上月八鄉亦發生一宗「忍者爆竊案」。上月19日晚上9時許，警方接獲錦上路蓮花地一村屋單位的男戶主報案，稱單位有窗框損毀，經檢查後發現屋內約3,000元現金不翼而飛。而村屋外的閉路電視拍攝到，兩名男子於晚上8時許破窗而入。警方將案件列作「爆竊」，由元朗警區刑事調查第3隊跟進。

Facebook群組「土生土長錦田人」當時上載該宗案件的閉路電視截圖，可見兩名男賊戴上頭套，以忍者裝扮潛入屋犯案。該群組亦上傳數張室內閉路電視拍下的畫面截圖，其中一名賊人曾拉下口罩露出真面目，惹來網民嘲笑為「九流忍者」。群組並貼出警方信息，呼籲村民留意賊人蹤跡及向警方提供資料；又指警方除加強巡邏，亦向村民派發防罪單張及小型警報器，並建議住戶加裝智能防盜系統和在門窗裝上防盜設施，同時不應儲存大量現金及貴重財物在家。

▼5月19日八鄉「忍者爆竊案」▼