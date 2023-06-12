BYD比亞迪全港陳列室連環遭淋紅油撞閘　港九兩店3月底方開幕

中國電動車廠BYD比亞迪在香港多個陳列室，今日（12日）凌晨連環被人淋潑紅油，元朗店更遭撞閘。翻查資料，BYD香港總代理聯大汽車今年積極擴充業務，分別灣仔及尖沙嘴的陳列室，本年3月31日同步開幕，至今不足3個月。



↓↓BYD比亞迪尖沙嘴、灣仔、天水圍陳列室遭淋紅油↓↓



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遭淋油陳列室開幕不足半年

BYD比亞迪香港獨家代理商聯大汽車，今年在香港開設3間陳列室，分別位於尖沙咀、灣仔及天水圍屏廈路。新開張的3間陳列室，今日（12日）凌晨3時許開始，接連被人淋潑紅油。

據報凌晨3時57分警員巡邏至漆咸道南107號對開時，發現位於上址地下BYD比亞迪車行的陳列室，其中兩塊落地玻璃遭到淋紅油。警員拉起封鎖線調查。案件交由油尖警區刑事調查隊跟進。至於陳列室內的電動車，則沒有受到影響。便衣警員在附近檢走一個兩公升容量的漆油罐，相信與案有關。

及至凌晨5時03分，位於灣仔告士打道200號的BYD比亞迪灣仔陳列室旁的大廈大堂玻璃門，亦被人淋紅油。初步懷疑兇徒將涉事地舖旁的新銀集團中心，誤當成比亞迪陳列室的玻璃櫥窗。

位於天水圍屏廈路的4S+服務中心，凌晨6時51分亦被發現大閘被人淋潑紅油，油漆沾染一地。警方將以上3宗淋紅油案件列作刑事毀壞，分別交由油尖警區刑事調查隊、灣仔警區刑事調查隊及元朗警區刑事調查隊跟進，暫未有人被捕。

↓↓BYD比亞迪元朗陳列室遭撞閘↓↓



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港九新界門市同時受破壞 聯大總經理懷疑案件針對品牌

至於元朗嘉業街1號陳列室亦遭撞閘，警員在現場發現一輛私家車停泊在行人路上，相信有人撞閘後逃去。警方將可疑車輛拖走，並翻查閉路電視。案件列作刑事毀壞及管有虛假文書，暫時交由元朗警區刑事調查隊跟進，暫未有人被捕。事件中無人受傷。

聯大汽車總經理施先生表示今日（12日）旗下港九新界四間比亞迪電動車陳列室、服務中心，全部於凌晨約4時左右遭到不同程度的破壞，灣仔、尖沙咀、天水圍陳列室被淋紅油，元朗陳列室更被一輛失車撞閘，他指現時暫未能翻查閉路電視片段，不清楚犯案人數及手法。

他認為今次案件並非個人尋仇，亦排除代理權競爭引致報復的可能性，表示數年前取得比亞迪代理權時無其他公司競爭。他指比亞迪電動車最近銷量可觀，帶動本地國產車市場，或會影響本地其他車行、品牌，懷疑案件針對整個品牌、甚至是整個國產車市場。他表示今次事件屬意料之外，影響公司營業，希望警方重視今次案件。

聯大汽車為內地汽車品牌BYD比亞迪電動車香港總代理，近年積極擴充業務，繼天水圍4S+服務中心於本年第一季投入運作，提供24小時充電服務後；灣仔、尖沙咀陳列室亦於本年3月緊接同步開幕。聯大汽車行政總裁張景榮早前接受傳媒訪問表示，未來將會在九龍灣開設比亞迪新店，亦會在灣仔開全新展廳，更計劃增設面積超過80,000平方呎的維修中心，目標於三年內成為本地私家車市場的銷售冠軍。《香港01》正向BYD香港總代理聯大汽車查詢。