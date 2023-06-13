非華裔屋主疑攜滅蟲藥返港用　兩子女不適　消防出動危害物質專隊

灣仔有住宅單位傳出異味，釀成兩名兒童不適，消防處出動危害物質專隊應對。消息稱，非華裔屋主由於寓所蟻患困擾，故早前從鄉下攜帶類似滅蟲藥返港自用。屋主在位於軒尼詩道205至207號的住宅單位，昨日（12日）首次使用滅蟲藥後，其兩名10多歲子女因感到不適，遂前往律敦治醫院求醫。

醫護人員經診斷後，懷疑滅蟲藥有毒，於昨日傍晚6時許報案，消防接報後至今日（13日）凌晨，仍在跟進事件。事件中，消防處出動危害物質專隊應對，當中調動了一個「危害物質處理櫃」、一輛「危害物質事故支援車」等，而救護車則一直在場戒備，暫時毋須疏散。

大批消防員身穿核生化防護袍、戴上呼吸器進入大廈。而離開大廈的消防人員，則需要即場進行「洗消」程序，沖走身上的污染物；現場附近一帶部份街道，則須暫時封閉，以便救援車輛進出及放置相關設備，在場所見，上址路邊泊有最少20輛消防車輛。

及至13日凌晨2時許，消防員帶走多包物件，當中包括一些床單、被鋪及衣物等，相信是懷疑受到污染的物件。



屋主今日凌晨向《香港01》表示，他們一家五口，包括夫婦、一名16歲女兒及一名14歲兒子，與及一名傭人，同住灣仔廣德大廈一單位兩年。因家中有蟻患，於是從其鄉下尼泊爾，購買了數樽滅蟲藥回港使用，豈料導致子女不適，於是帶同子女兩人到灣仔律敦治醫院求診。據知兩名不適的男女童，隨後由救護車轉送東區醫院留醫。

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根據消防處資料，「危害物質處理櫃」用來裝置一系列的探測輻射儀器、保護用的化學袍及清除污染的工具；當遇上懷疑危害物質事故時，危害物質處理櫃會被一輛運輸卡車運送到現場。其功能在於，當需要處理危害物質事故時，在現場提供多種探測儀器及保護衣物等。

同一時間，消防處亦會調派「洗消櫃」，由運輸卡車運送到現場。洗消櫃是用來裝置一系列的清除污染設備如清除污染沖身裝置連熱水器和充氣帳篷。當遇上懷疑危害物質污染事故時，可以在現場提供一個快速、舒適的臨時清除污染沖身及更衣帳篷。

危害物質專隊在2012年3月成立，隸屬於香港消防處，專門處理有害物質洩漏事故時，專隊利用儀器檢測化學品在空氣中的濃度，評估完情況後，就會向指揮官提供應對方法和安全措施建議，專隊亦會按照程序處理洩漏的危險品。2019年11月，理工大學爆發警民衝突後，消防處派出危害物質專隊等人員進入校內處理危險品和蒐證。

警方表示，於12日晚上6時45分接獲報案，指一名16歲女童及一名14歲男童，在灣仔軒尼詩道205號一單位懷疑吸入氣體後不適。人員接報到場，經初步調查，相信兩人在上址一房間，懷疑吸入殺蟲劑發出的刺鼻氣味後感到不適。兩人清醒由家人陪同前往律敦治醫院接受治理，其後被轉送至東區尤德夫人那打素醫院。案件列作「異味發現」。事件中毋須疏散。