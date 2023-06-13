40歲男涉駭入電視台app盜3.5萬用戶資料　無綫：無證據顯示被濫用

警方表示，今年5月接獲一間本地電視台報案，指其網上串流平台的手機應用程式被駭客入侵，逾3萬名客戶個人資料被盜。警方今日（13日）於沙田拘捕一名40歲男子，他涉嫌利用電腦軟件截取有關應用程式系統數據、並撰寫駭客程式盜取資料。涉事的無綫電視其後發出聲明，指未經授權存取的資料涉及大概3.5萬名登記用戶，佔整體myTV Super用戶約0.3%，目前沒有證據顯示用戶的個人資料被濫用。



警方網絡安全及科技罪案調查科科技罪案組譚威信警司交代案情指，事發於今年5月初至5月中，該電視台的串流平台的手機應用程式被駭客入侵，被盜取逾3萬多名客户資料，包括姓名、電話號碼、電郵地址及身份證頭4位數字，但當中不包括信用卡資料。



網罪科人員經深入調查後，鎖定一名目標男子，他涉嫌利用電腦軟件截取有關電視台應用程式系統數據，並撰寫駭客程式盜取資料。人員今日（13日）在沙田美田邨拘捕一名40歲男子，他涉嫌「刑事毀壞」，正被扣留調查。警員於行動中檢獲1部手提電腦、1部手提電話及部分電腦裝置，稍後時間警方將會對電腦進行鑑證，以相確實客户資料有否被流出及使用。

警方網絡安全及科技罪案調查科科技罪案組譚威信警司交代案情。（陳浩然攝）

譚威信表示隨科技日益發達，有別於過往多數由外地駭客發起的攻擊，是次案件是由本地駭客所操作，針對本地公司及客户，縱使涉案駭客多次掩飾其身份，但最終亦被繩之於法。譚表示網絡空間並非法外之地，警方網罪科人員將會竭力打撃科技罪案，維護社會穩定及網絡安全。

警方重申，根據 （《刑事罪行條例》第60條）刑事毀壞罪，任何人無合法辯解而摧毀或損壞屬於他人的財產，意圖摧毀或損壞該財產或罔顧該財產是否會被摧毀或損壞，即屬犯罪，一經定罪可處監禁10年。

TVB發表聲明。（網上截圖）

涉案本地電視台為無綫電視，其後無綫電視於今日發表聲明表示，有關 myTV Super 數據安全事件，公司已於5月18日發現電腦系統出現異常以及可疑活動，並確定為針對性的惡意系統攻擊。及後迅速採取措施進行阻斷，並向警方和相關監管機構報告，以控制受影響的範圍。根據調查，未經授權存取的資料涉及大概3.5萬名登記用戶，佔整體myTV Super用戶約0.3%，當中涉及註冊姓名、香港身份證號碼部分資料（首4位數字）、電郵地址和/或電話號碼，具體取決於用戶類別。信用卡資料並不牽涉其中。

無綫電視對此次事件可能帶來的不便深感抱歉，並感謝香港警務處網絡安全及科技罪案調查科專業執法，迅速破案並拘捕疑犯，減低受影響事件的嚴重性。