運港散熱器藏$1600萬冰毒　海關拘2人　17歲女稱無酬助朋友收貨

暑假臨近，有販毒集團透過空運重型機器，收藏及販運大批毒品。香港海關前日（12日）在機場透過風險管理原則，揀選一批8箱從墨西哥進口、報稱為散熱器的空運貨物，經查驗後成功檢獲市值1,600萬元，重約24公斤的懷疑冰毒。隨後，海關拘捕兩名男女，其中一名為年僅17歲少女，她報稱為咖啡師。調查後發現，少女受朋友委託，不收報酬收取該批貨品。



一批從墨西哥進口的散熱器，內藏市值1,600萬元，24公斤的懷疑冰毒。（梁偉權攝）

散熱器為雙層散熱片設計 現焊接痕跡惹懷疑

機場科空運貨物第三組署理高級督察劉熙瑤指，由於墨西哥屬販毒高風險國家，再經查驗本地收件人的地址屬於屯門偏遠住宅單位。以住宅單位收取大型貨物，並不常見，因此引起海關懷疑，遂為貨物清關。海關發現，有關散熱器為雙層散熱片設計，兩層之間有粗糙焊接過的痕跡，再經過網上資料搜查，比對與市面上的散熱片，設計有明顯分別。貨物經過X光掃描後，內部顯示異常圖像，海關將其拆件，移取鐵片，共檢獲內藏24公斤的懷疑冰毒，市值1,600萬元。

17歲少女報稱受朋友委託、不收報酬收貨

案件隨後由海關毒品調查科跟進調查，並在同日在貨運站拘捕一名45歲本地男司機。被捕男子報稱受本地物流公司委託，先提取貨物，再安排派送。現時男子獲准保釋侯查。海關毒品調查科機場調查課高級調查主任鄒永昌表示，海關作出即時部署，進行監控遞送。收件人期間多次更改派貨指示及地點。

最終人員在昨日（13日）在屯門區內拘捕一名17歲本地女子，她報稱任職咖啡師，為最終收件人，受朋友委託，不收報酬，收取該批貨品。被捕女子現正被扣留調查。海關將繼續調查有關案件的幕後犯罪團伙。

今年首5月機場檢獲1.84噸毒品 較去年同期升幅6成

海關相信，隨著暑假臨近，犯罪集團有意囤積該批毒品，以供應本地娛樂市場。過去5個月，海關在香港機場共檢獲1.84噸不同類型的毒品，較去年同期1.16噸，升幅6成，海關將繼續留意國際販毒趨勢，以零容忍態度重點打擊。

海關呼籲市民提高警覺，切勿貪圖金錢利益而參與販毒活動，不要接受任何人士聘請或委託運送受管制物品進出香港，亦切勿於未確定物品屬性的情況下，貿然協助他人運送。此外，市民亦要避免將個人資料或地址交予他人以作收取郵包或貨物用途。根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。