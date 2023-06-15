警搗販毒集團檢大麻花霹靂可卡因拘9人　8人為非華裔包括兩主腦

粵港澳三地執法部門自周一（12日）起，展開代號「雷霆2023」的聯合反罪惡行動，其中香港警方經調查及情報分析，鎖定一個由非華裔人操控、活躍於本港的販毒集團，在昨晚（14日）展開行動，拘捕9人，當中8人為非華裔，包括兩名巴基斯坦籍男主腦，並檢獲2.6公斤大麻花，小量霹靂可卡因等。警方相信今次行動已瓦解該個由非華裔人操控的販毒集團。



警方搗破一個由非華裔人操控的販毒集團，檢獲大麻花、霹靂可卡因、伸縮棍、現金及私家車等證物。（陳泳蘊攝）

有組織罪案及三合會調查科總督察胡瀟瀟表示，涉案販毒集團會把車泊於價錢相對相宜的公共停車場，作為毒品流動儲存倉，其毒品除分銷予其他拆家，亦會在遊客區零售。警方昨晚展開拘捕行動，突擊搜查荔枝角、上水、慈雲山的一個露天停車場及多個住宅單位，檢獲約2.6公斤懷疑大麻花、小量霹靂可卡因、一支伸縮棍、14.7萬港元現金、24部手提電話，以及4部合共市值逾77萬元的私家車，其中伸縮棍是在一部私家車的車尾箱搜出。

行動中警方拘捕7名巴基斯坦籍男子、一名印度籍女子和一名本地中國籍女子，年齡介乎23至41歲，涉嫌販毒、藏毒及藏有攻擊性武器。警方相信涉案販毒集團在最近一年開始運作，其中兩名被捕巴籍男子為主腦，其餘被捕人分別負責「睇水」、販賣毒品及借名租車等。被捕8名非華裔人當中6人持有香港身分證，餘下兩人為酷刑聲請者，持行街紙。警方目前調查所得，相信該集團與本地黑社會並無緊密聯繫，但會繼續循此方向調查。

有組織罪案及三合會調查科總督察胡瀟瀟（右）（陳泳蘊攝）

警方強調，一直高度關注本港的有組織犯罪集團，尤其是利用非華裔人士的集團，將繼續加強情報蒐集及重點執法，以打擊有組織罪案及犯罪集團的收入來源。