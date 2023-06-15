警國安處起訴留日23歲港女煽動罪　據悉3月返港換身份證時被捕

警務處國家安全處今年3月8日拘捕一名23歲女子，她涉嫌在其個人社交媒體上，多次發布具煽動意圖的帖文及相片，包括一些煽動他人引起對中央人民政府或者香港政府的憎恨，及鼓吹香港獨立等字句。國安處今日（15日）正式落案起訴該名女子「作出一項或多項煽動意圖的作為」罪，明日（16日）上午在西九龍裁判法院提堂。



國安處起訴23歲女子煽動罪。 （資料圖片)）

國安處今年3月8日在秀茂坪區拘捕一名23歲女子。調查顯示，該名女子涉嫌在其個人社交媒體上多次發布具煽動意圖的帖文及相片，包括一些煽動他人引起對中央人民政府或者香港特別行政區政府的憎恨及鼓吹香港獨立等字句。

經徵詢律政司意見後，國安處今日（15日）正式落案起訴該名女子一項「作出一項或多項煽動意圖的作為」罪，違反香港法例第200章《刑事罪行條例》第(10)(1)(a)條。案件將於明日（16日）上午在西九龍裁判法院提堂。

消息指，國安處微信舉報熱線早前接獲匿名投訴，指案中女子涉嫌宣揚港獨。人員經調查後，發現案中於日本留學的23歲女子的facebook帳戶，自2018年起發布有關港獨的帖文、頭像及照片，亦曾出席日本東京一個宣揚港獨的展覽。早前有日本傳媒報導，案中女子因為更換身份證而回港，繼而被捕。

警方提醒市民，「作出具煽動意圖的作為」屬嚴重罪行，首次定罪可被判處監禁兩年，市民切勿以身試法。