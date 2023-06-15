啟德單位闢工場製霹靂可卡因　警拘27歲男「廚師」檢$390萬毒品

警方東九龍總區特別職務隊為嚮應粵港澳三地的「雷霆2023」聯合反罪惡行動，上月根據情報及調查，鎖定一個位於啟德區、相信被用作製毒工場的的私人住宅單位，經3星期調查後，昨晚採取行動，突擊搜查該單位，檢獲市值約390萬元、共重約3公斤的可卡因及霹靂可卡因，拘捕一名27歲無業男子，涉嫌製造危險藥物，他正被扣查，稍後會被落案起訴。據了解，他每製成一公斤霹靂可卡因，僅可獲8,000元報酬。



行動中警方檢獲市值約390萬元、共重約3公斤的可卡因及霹靂可卡因，以及大量製毒及包裝工具。（朱永倫攝）

東九龍總區特別職務隊督察姚新燊表示，警方在昨晚8時突擊搜查涉案單位，在屋內檢獲2.3公斤懷疑可卡因和800克懷疑霹靂可卡因，並搜出大量製毒及包裝工具，當場拘捕租用該單位的27歲姓李男子。涉案開放式單位面積232呎，已被用作製毒工場逾5個月，警方相信被捕男子是在屋內，將可卡因製成霹靂可卡因，並包裝入袋販售，主要用於作應東九龍區毒品市場。警方行動仍然繼續，不排除有更多人被捕。

據了解，警方相信案件涉及販毒集團，由「上線」供應可卡因粉等原材料，被捕人獨自擔任「廚師」，在單位內將原材料加工製成霹靂可卡因，再分裝成每包0.2克或0.3克毒品出售。行動中警方檢獲的3公斤毒品市值約390萬元，惟據悉根據被捕人提供的資料，他每製成1公斤毒品，僅可獲得8,000元報酬。

警方指出，案中被捕人以私人住宅單位掩飾製毒，企圖增加警方調查難度及逃避偵查，提醒業主出租單位時，應留意租客租單位目的及背景。

根據《危險藥物條例》，任何人作為場所擁有人，不應容許單位被用作販運、儲存或製作危險藥物，違者一經定罪最高可被判監15年及罰款500萬元；製造及販運危險藥物亦為嚴重罪行，一經定罪，最高可判終身監禁及罰款500萬元。