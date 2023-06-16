海關聯漁護署檢$2,200萬走私瀕危物種　包括長尾鯊魚翅及緬甸星龜

因應今年疫情緩和，旅客上升，以及經濟活動開始活躍，香港海關留意到今年年初走私瀕危物種案件有上升趨勢。因此，香港海關聯同漁農自然護理署於今年5月，進行1個月代號「牧羊者」聯合執法行動，在各出入境管制站機場、港口、陸路，以及鐵路管制站加強打擊瀕危物種活動。行動中一共緝破24宗案件，拘捕14人，共檢獲約5.3噸懷疑瀕危物種，包括花旗參、活龜及蘭花等，估計市值約2,200萬元。



香港海關機場科空運貨物課監督張家聰（左）及漁農自然護理署瀕危物種保護主任劉苑容（右）指，行動中並緝破24宗案件，拘捕14人，共檢獲約5.3噸懷疑瀕危物種，估計市值約2,200萬元。（黃學潤攝）

香港海關機場科空運貨物課監督張家聰表示，行動中經旅客渠道破獲13宗案件，估總數案件的54%，涉及約10公斤瀕危物種，包括花旗參、活龜及蘭花。而在貨運渠道，海關在行動中，一共破11宗，估總數案件的46%，涉及 5290公斤懷疑瀕危物種，包括海翅、花旗參及乾海馬等。

澳門抵港貨物內 檢受管制的長尾鯊魚翅

張家聰指，5月4日海關在2個由澳門抵港的40尺貨櫃中，檢獲逾5噸懷疑瀕危物種海翅，估計市值約2100萬元。漁農自然護理署瀕危物種保護主任劉苑容提到，經初步調查中，在貨物內發現分別有受管制的長尾鯊魚翅及不受管制的鯊魚物種。

劉表示，長尾鯊主要分為3種，主要生活在熱帶及亞熱帶水域，長尾鯊特別之處在於擁有一條極長的尾鰭，而牠的魚鰭是可製作為魚翅。由於過渡捕撈，導致在過往50年，長尾鯊野外數目下跌超過50%。國際自然保護聯盟(IUCN)亦列長尾鯊為二危或瀕危級別，《瀕危野生動植物種國際貿易公約》在2017年將長尾鯊列入附錄二，規管其國際貿易。

馬來西亞抵港速遞貨物 藏緬甸星龜及印度星龜

另外，在5月25日案件中，海關在一個由馬來西亞抵港的速遞貨物中，發現4隻星龜，市值約3.6萬元。張指，不法份子會在速遞貨物中將瀕危物種放在雜物內，企圖作掩飾，以避過海關人員檢查。劉苑容補充，4隻星龜分別是2隻緬甸星龜及2隻印度星龜，兩個物種皆被到入《瀕危野生動植物種國際貿易公約》中附錄一，嚴禁國際貿易。

劉苑容指，緬甸星龜為緬甸特有品種，由於擁有特別的背甲花紋，導致被捕獲作寵物貿易。由於長年被大量非法大量捕獵，故自2000年緬甸星龜已在野外滅絕，但直至10年前，有保育團體在緬甸保護區內野放緬甸星龜，經數年努力後，近年終在野外成功繁殖。但緬甸星龜現時野外總群數目仍然稀少，加上非法捕獵及生態破壞持續，緬甸星龜存活狀況仍然嚴峻。國際自然保護聯盟早於1996年將緬甸星龜列為「極危物種」。

每10隻走私龜 有1隻為印度星龜

劉說，印度星龜亦因寵物貿易而遭大量捕獵，專家估計是單一最大量走私的龜隻之一，佔全球所有龜隻當中11%，即每10隻被走私的龜隻中，有1隻為印度星龜。目前印度星龜已被國際自然保護聯盟評為二危級別。

目前漁護署並沒有發出任何管有許可證予緬甸星龜，如果任何人及任何店舖兜售緬甸星龜，即屬違法，市民可向漁護署舉報。而印度星龜，現時市場上只有極少的印度星龜合法存貨，市民如欲購買，應向店舖查詢是否擁有管有許可證，以確保來源合法。

海關及漁護署會繼續高度警覺，加強前線人員對於辨別魚翅及瀕危物種的認識，繼續在各管制站進行聯合行動，打擊瀕危物種走私活動。

截止今年首5個月 走私瀕危物種有上升趨勢

張家聰表示，根據數據顯示，2019年海關在各出入境管制站中，發展659宗走私瀕危物種案件，而在2020至2022年整體案件數目明顯下跌，案件數目大約維持在約300宗。但今年首5月，海關所緝獲的案件數目已有175宗，佔去年全年案件數目超過6成，可見相關數字已經從低位轉勢上升。

海關分析指，2020年至2022年期間，案件數字下跌的原因是疫情期間出入境人流大幅減少，經客運渠道查獲的案件大幅減少。隨著疫情緩和，出入境人數逐漸上升，今年首5個月個月緝獲的客運案件數目有112宗，已經佔去年全年客運案件的總數超過7成。由於客運案件涉及較容易購買的貨品，例如蘭花及花旗參等，張家聰提醒市民，切勿攜帶未領有許可證的瀕危物種進出香港，以免誤墮法網。

而貨運方面則未有錄得明顯升跌，海關分析指，2019年和2020年間，不法份子主要利用海運方式走私瀕危物種，例如受管制木材及乾海翅等。而2021年至2022年期間，隨著新冠疫情持續影響，船運供應鏈較緊張，導致運輸成本上升，加上電子商貿迅速發展，不法之徒改為使用航空貨運方式走私大量瀕危物種情況，2021年至2022年較為明顯，當中涉及受管制木材及及乾海翅等。

根據《保護瀕危動植物物種條例》，任何人非法進出口瀕危物種，一經定罪，最高可被判罰款1000萬元及監禁10年。另外，根據《進出口條例》，走私屬嚴重罪行，違例者最高可被判罰款200萬元及監禁7年，市民切勿以身試法。