馬鞍山貴婦狗被獨留車內至少3小時　消防破窗救犬　警暫列虐畜

馬鞍山有狗被困車內。有途人昨晚（16日）大約9時經過耀安邨停車場3樓，見到有一隻貴婦狗被獨留在私家車內，即時報警和在社交媒體講述事件，消防、愛協和警方到場，人員在司機座位破窗救狗，發現貴婦狗有晶片，估計是3至4歲雄犬，身體大致無礙，後座有膠箱，相信貴婦狗自行離開膠箱，因而被人發現，今日（17日）凌晨1時許，愛協帶走貴婦狗暫時照顧。



+ 7

消息稱，涉事司機昨晚大約9時駛入停車場，霸佔其他人的月租車位，隨後車位持有人駛至，見到遭人霸佔車位，車內甚至有一隻貴婦狗，於是通知保安鎖車和報警，車位持有人更在涉事私家車留下字條，寫明是「固定車位」，要求司機盡快聯絡。

警方表示，昨晚（16日）10時許接獲市民報案，指在馬鞍山耀安邨一個停車場發現有狗隻被獨留車內，因擔心其安全，於是報警求助，人員接報到場，發現一隻狗被獨留於一輛私家車車廂內，在多次嘗試聯絡車主不果後，消防打破車窗救出該狗隻，經初步調查，案件暫列作「殘酷對待動物」，交由沙田警區刑事調查隊第九隊跟進，暫未有人被捕，該狗隻經相關機構檢查後健康狀況正常，並由該機構檢走。