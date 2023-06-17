圖書館MMA｜黑衫男雙拳難敵四手　女職員勸交：先生唔好再打交

社交平台周四（15日）流傳一段長約1分33秒的打架片，拍攝地點為上水公共圖書館，片段甫開始一名戴鴨舌帽的黑衫男接連揮拳，擊中一名身穿橙色反光衣的男子，雙方隨即混戰，有人爆粗說：「你老母XＸ。」糾纏之間，黑衫男一度被橙衫男推跌，然而他起身後又再出拳，此時另一名光頭漢加入戰團，從後抱著黑衫男，與橙衫男一同夾擊男衫男。有旁觀老翁推波助瀾說：「打佢（黑衫男），打佢啱啦！」



三人混戰期間，一度跌倒地上，場面相當狼狽。圖書館一名女職員在旁多次勸交：「喂，停手啊！停手啊！先生唔好再打交。」不過三人打得興起，未有理會，繼續拳來腳往。此時有女聲再勸說：「先生唔好再打交，唔該你哋，報咗警啦！」而黑衫男被橙衫男及光頭漢一前一後夾擊，雖然一直反擊，但漸落下風，最終被兩男壓向圖書館櫃台，至此片段完結。



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警方於6月14日下午2時09分接獲上水公共圖書館職員報案，指有3名男子在館內打架，警員接報到場調查，並拘捕49歲姓岑（音譯）、54歲姓黃及61歲姓陸（音譯）男子，涉嫌在公眾地方打鬥。消息指，當日岑男不滿館內兩名女子說話太大聲，於是出言指罵，豈料黃男認為岑男鬧人太大聲，亦感到不滿，二人因而打鬥。而陸男原本只是勸交，結果卻參與混戰。