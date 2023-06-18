警連續7日偵破19宗騙案拘31人　騙款逾5400萬元

為響應粵港澳三地聯合行動「雷霆2023」，打擊有組織犯罪活動及其收入來源，西區警區刑事部一連七日（本月11至17日）同步進行代號「刺風」的打擊各類騙案和「搵快錢」行動，警員偵破包括網上投資、網上情緣、網上購物、網上援交、網上求職、電話騙案等共19宗案件，共涉及約5,470萬元，並凍結共約60萬元及拘捕21男10女，年齡介乎20至75歲，他們分別涉嫌「洗黑錢」及「協助及教唆以欺騙手段取得財產」，其中29名被捕人是接收騙款的傀儡戶口持有人，餘下兩人則涉嫌為騙徒提供其登記的電話號碼，在其中一宗網上購物騙案及一宗電話騙案中與受害人溝通。



警員亦在區內派發宣傳單張，提醒市民對騙案提高警覺。警方提醒市民，應時刻提高警覺避免受騙。在初次接觸陌生人、電話、投資網站以及網上商店等時，應先進行核實或參考網上及警方防騙視伏器網站的公開資料，以適切評估其可信性。市民亦可致電防騙易熱線18222求助。

同時，警方亦呼籲市民切勿將銀行或儲值支付賬戶借予或售予他人。因為有關行為或會構成洗黑錢罪，一經定罪最高可罰款500萬元及監禁14年。而為騙徒提供行騙協助，例如為其實名登記騙案用的電話號碼，同樣會被視為犯罪。協助及教唆以欺騙手段取得財產罪，一經定罪最高判囚10年。