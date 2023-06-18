西環麥當勞斬人案｜疑兇肉檔擸雙刀施襲　廿分鐘後中聯辦附近被截

西環山道與皇后大道西交界麥當勞今午（18日）發生斬人血案，一名獲員工稱讚「好好人」的男經理，疑不滿另一新入職男職員的工作表現，雙方發生爭執。消息稱，男職員疑情緒激動，跑至50米外一間豬肉檔取來兩把30厘米的豬肉刀，折返麥當勞斬傷男經理。經理頭中兩刀，血流披面送院；涉施襲的男職員逃走約20分鐘後，被警方反恐特勤隊人員於中聯辦附近截獲及拘捕。



據了解，疑兇新入職不久，事發時與經理爭執後離開店舖，走往案發麥當勞斜對面約50米皇后大道西427A號地下一間豬肉檔，偷取兩把豬肉刀，故事發時手持雙刀施襲。《香港01》事後往涉事豬肉檔了解，檔主稱「乜都唔知，當時唔在場」，又表示肉檔門口原本放有3把豬肉刀，懷疑疑兇趁其妻獨自看檔不為意時，偷走兩把大約30厘米長的刀。由於豬肉檔被偷刀，事後職員已改用後備豬肉刀繼續營業。

涉事麥當勞旁菜檔職員韋小姐接受《香港01》訪問時表示，當時麥當勞內的食客從店內逃出，雖沒有人大叫，但有人表示麥當勞內「有人打交呀！斬傷人！」約一兩分鐘後，便見到相信是疑兇的黑衣男急步離開，往海邊方向逃去。

事發麥當勞旁邊菜檔職員韋小姐表示，相信是疑兇的黑衣男離開麥當勞時沒有奔跑，只是急步行。（王譯揚攝）

案發後38歲姓王男經理留在麥當勞內，他頭部受傷滿臉鮮血，血液染紅大半件制服，幸仍清醒，由接報趕至的救護員治理和包紮，之後送往瑪麗醫院救治。至於29歲姓陳男疑兇，則在下午約3時50分被警方反恐特勤隊人員，在中聯辦附近的德輔道西與朝光街交界截獲及拘捕，帶回西區警署扣查。案件列作傷人，交由西區警區重案組跟進。

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《香港01》獨家訪問到其中一名女職員，她形容遇襲經理「好好人」；疑兇則新入職，疑似精神有異，且做嘢好慢，嗰頭講完轉頭就忘記」。該女職員又表示對事件感到十分擔心，「啱啱先都喊咗呀！」