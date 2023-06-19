父親節虐兒｜受傷4歲童患自閉症額縫3針　專家教路如何應對

昨日（18日）父親節機場虐兒案，一名45歲男子動怒「教仔」，兜腳踢傷4歲兒子，最終涉嫌虐兒被捕。消息稱，受傷男童患有自閉症，兩父子接機期間，男童疑因「百厭」周圍跑，父親怒極從後踢他一腳，結果男童失平衡跌倒，額頭須縫3針，其父亦因此在「爸爸節」惹上官非。專家指，如小朋友行為失控，家長較理想的做法是將其帶往較靜地點，讓其情緒冷靜；亦明白家長照顧自閉症兒童的難處，如有需要應向相關機構求援。



案中被捕男子姓陳（45歲），據悉任職自動梯技工，與妻子及4歲大的兒子居於黃大仙。據了解，兒子去年被診斷患上自閉症；而近日妻子再度分娩，預計周二（20日）出院，故陳男安排外母從馬來西亞來港，協助照料。

昨午5時許，陳男帶同兒子到機場接機，期間兒子在接機大堂走來走去，屢勸不聽，陳男激動下從後踢向兒子的腳，男童隨即失平衡跌倒，額頭撞向地上流血。事後男童在外婆陪同下，被送往北大嶼山醫院治理，其額頭遺有約2.5厘米乘0.3厘米傷口，須縫至少3針。最終陳男涉嫌「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」被捕，交由機場警區刑事調查隊跟進。

臨床心理學家葉妙妍表示，不論小朋友是否患有自閉症，若遇上他們在人多地方情緒或行為失控，甚至騷擾到他人，家長較理想的做法是將小朋友帶往較安靜的地點，這樣較大機會可讓小朋友的情緒冷靜下來。例如在今次案件中，小朋友是在與父親接機時「跑來跑去」，她亦建議應先將小朋友帶離現場，待孩子冷靜後，再聯絡親友會合。

葉妙妍又指，明白案中家長的難處，指出要照顧自閉症或情緒行為問題的小朋友「好唔容易」，因為他們表達能力可能較差、較難溝通，亦可能有固執的行為及習慣，如在公眾地方騷擾到其他人，家長亦可能因而被人指摘。她認為，個案中的家長或需一些有關親子管教的支援或個案輔導，必要時可向相關機構求助。

她又指出，即使並非患自閉症的兒童，若前往陌生地方或面對平日較少做的事，也可能會感到焦慮，家長可在事前為他們多做心理準備，例如以照片或影片輔助，詳細解釋接下來的活動，並可提出一些切合孩子年齡和發展階段的合理要求，約法三章說明孩子做到時可有什麼獎勵、若做不到時會有什麼懲罰，同時可多帶小朋友平日愛讀的圖書、喜歡的玩具或填色畫冊等，幫助分散其注意力。