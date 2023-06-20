港鐵指列車灣仔站停定幕門無打開　約20名乘客從緊急斜道離開車廂

港鐵港島綫列車服務昨晚（19日）一度受阻。港鐵稱，由於灣仔站有人打開列車緊急出口斜道，令港島綫列車服務受阻，上環站來往鰂魚涌站服務一度暫停。列車服務至晚上約9時逐步回復正常。



港鐵於今日（20日）凌晨零時許公佈更多相關資料。港鐵發言人指，昨晚約8時05分，一列往堅尼地城方向的港島綫列車，駛到灣仔站停定後，由於車門和月台幕門未有如常自動打開，車長正與車務控制中心處理期間，列車上有乘客自行打開車尾的緊急出口斜道，約有20名經斜道離開車廂的乘客，其後於月台職員協助下返回月台，而車上其餘乘客亦在職員協助下，經車門及月台幕門正常離開車廂。為安全起見，車務控制中心暫停附近列車駛進灣仔站。處理事件期間，港島綫列車服務需要調整，港鐵安排了接駁巴士行走鰂魚涌站和上環站。在確保安全後，列車服務於晚上9時02分逐步恢復正常。



此外，港鐵亦呼籲乘客如遇到非緊急情況下，切勿自行打開緊急出口斜道。請乘客在車廂耐心等候並留意車廂廣播。職員會盡快作出指示，及提供協助。

警方回覆指，於昨日晚上8時11分接獲報案，稱港鐵灣仔站一列往堅尼地城方向的列車，埋站後沒有開門，惟車尾的逃生門打開，目前乘客已全部離開車廂，警方將暫案列作「求警調查」。