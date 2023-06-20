香港仔魚市場亂象｜黑幫壟斷掀江湖廝殺　警聯競委會查合謀定價

有「港版築地」之稱的香港仔魚市場，為本港最大規模的海產批發市場，惟爆出有商戶涉嫌合謀定價，今日（20日）早上競委會（競爭事務委員會），聯同警方及入境處等部門，掩至香港仔魚市場調查，打擊場內非法活動，共截查352人，並無作出拘捕。

據了解，魚市場多年來被黑幫勢力「和合圖」所操控，惟近年「新義安」有意爭奪區內生意，包括魚市場，雙方多次因「爭地盤」而引起紛爭，自此掀起連場的江湖廝殺。針對黑社會及有組織罪行，警方聯同其他部門自2021年至今已多次進行打擊行動。



香港仔魚市場高峰期市佔率高達七成，為本港最大規模的海產批發市場，惟消息指，黑幫和合圖盤踞香港仔魚市場多年，和合圖太上皇「掙爆」的門生「阿松」為魚市場掌舵人，擁有「話事權」，掌管檔口陀地、貨款售價等，於場內亦設有魚檔，不時會到場巡視業務。翻查資料，由2021年9月至今，警方與多個部門於香港仔魚類批發市場，一共進行12次聯合反走私、黑工及非法入境行動，並以非法入境及違反逗留條件等罪名，拘捕41名人士。

近年魚市場風起雲湧，新義安人馬殺入香港仔、田灣一帶，與和合圖「爭地盤」，多次引起紛爭及衝突，廝殺火併無日無之。去年8月3日，兩幫派便在香港仔大道一間酒吧發生糾紛，結果當日凌晨，雙方在南區三度集體打鬥，包括香港仔大道、華富邨華翠樓及鴨脷洲利東邨東茂樓。

▼8月3日港島南區兩黑幫集體打鬥▼



+ 8

及至去年在9月21日，新義安為走私生意與和合圖爆發糾紛，和合圖「安B」於西環堅尼地城海傍駕車時，遭新義安刀手駕車追撞，再遭斬傷兩腳。有傳「安B」腳部深受重創，令和合圖一方恨意加深。案件合共7人被捕。

▼9月21日和合圖「安B」西環被斬▼



+ 1

及後兩黑幫人馬為爭女而報復斬人。新義安「阿雀」因犯事入荔枝角收押所，結果女朋友移情別戀，轉投和合圖「粒粒」。10月8日，雙方在元朗狹路相逢，繼而發生口角，「粒粒」最終「吹雞」找來刀手闖入永順食店，襲擊正在吃早餐的「阿雀」等3人，事後警方共拘8人，包括主腦「粒粒」。

▼9月21日新義安「阿雀」元朗被斬▼



兩派間的積怨無從消減，反而如雪球般愈滾愈大，尖沙嘴新義安其後更展開報復行動，鎖定對家多部車輛的車牌，派刀手駕車入新界元朗、屯門等地區尋仇，一旦發現對方車輛後便施以襲擊。11月6日，元朗凌晨發生「閘車」斬人血案，司機疑遭「點錯相」慘捱五刀。據悉，傷者與和合圖關係友好，早前向和合圖一方借車一用，沒料到竟招致血光之災，案件與兩幫派的積怨有關。

▼11月6日 男子借和合圖車疑被點錯相捱斬▼



警方封鎖涉事私家車調查。（陳永武攝）

為響應粵港澳三地聯合行動「雷霆2023」以打擊有組織犯罪活動、黑社會及其收入來源，今日早上約7時半，競委會、警方反黑組、入境處及魚類統營處等部門，展開代號「足印」（PRINTSTEP）多部門聯合行動，突擊搜查魚市場內欄商及批發商的辦公室。消息稱，競委會人員在場索取商戶涉嫌合謀定價、違反競爭法的證物。其間近百名魚市場的員工被安排到旁邊的香港仔海濱公園登記個人資料，警員在已登記資料的員工前臂上寫上編號，以作識別。

今日的行動中，人員共截查352人，沒有任何拘捕。另外，入境處人員亦截查了一艘未申報入境漁船，並將船上5名內地漁民遣送出境。一名本地船長將會被票控相關罪行。