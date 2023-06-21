元朗狗狗遭獨留反鎖露台　缺糧缺水情況惡劣　警拘男女戶主

元朗尚豪庭疑有戶主離港後獨留狗狗在家多日，狗狗遭反鎖在滿佈污漬的露台，連日哀鳴獲鄰居發現報警，今日（21日）下午由消防人員破門而入，狗狗交由愛協人員帶走。警方晚上表示，今午在天水圍區拘捕涉案單位一對夫婦，涉嫌「殘酷對待動物」，現正被扣留調查。



警方表示，今早9時許接獲寶業街18號附近住戶報案，指發現一隻狗被長時間獨留在上址露台，因擔心其安全，遂報警求助。人員接報到場，曾屢次聯絡分別45歲姓邵男戶主及41歲姓侯女戶主，惟兩人均不在港，消防遂破門而入，救出被反鎖露台的狗隻。經初步調查，該狗隻沒有生命危險，但露台沒有足夠食水和糧食，衞生環境惡劣。該狗隻已由相關機構檢走。

經進一步調查後，元朗警區刑事調查隊第六隊人員今日下午在天水圍區拘捕男女戶主，涉嫌「殘酷對待動物」。兩人現正被扣留調查。

愛護動物協會今早曾回覆傳媒查詢指，愛協督察今天早上接報在元朗一棟大廈露台外飼養的一隻白色小狗。愛協督察經消防及警方協助下進入單位，現場初步觀察狗隻健康情況惡劣，須即時帶回中心作進一步治理和照顧。警方將就此案件繼續跟進調查。

愛協提醒將狗長時間放在室外露台的做法極不妥當。當狗隻在露台時，狗主必須要保持露台門開啟，確保狗隻能隨時返回室內，露台的圍欄高度要適當，以防狗狗因跳躍而墜樓。狗亦應獲適當照顧，屋內必須提供足夠食水及食物。