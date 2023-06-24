反黑警荃灣搗釣魚機賭檔兼武器庫　檢獲已開鋒牛肉刀　22人被捕

警方在荃灣展開打擊非法賭博行動，搗破一個非法賭檔兼武器庫，檢獲8部遊戲機、4把已開鋒的牛肉刀、一支鐵筆和一把斧頭總共拘捕22人。



新界南總區反三合會行動組總督察庾博翰交代案情指，為了響應粵港澳三地聯合行動「雷霆2023」，以打擊有組織犯罪活動、三合會及其收入來源，警方昨日（23日）在新界南區內採取反罪惡行動，拘捕11名本地男子、3名本地女子、2名內地男子、2名內地女子、3名非華裔男子及一名外籍男子，年齡介乎24至74歲，分別涉嫌「經營非法賭檔」、「藏有攻擊性武器」、「藏毒」、「襲擊致造成身體傷害」、「刑事毀壞」及「刑事恐嚇」等。行動仍在進行中，不排除有更多人被捕。

其中一個行動中，部門同晚約8時採取行動，突擊搜查荃灣大河道一個單位，搗破一個懷疑非法賭檔及武器庫，檢獲小量懷疑冰毒、吸食工具、4部釣魚機、4部遊戲機及約1萬元懷疑賭款。人員同時在該單位內檢獲4把已開鋒的牛肉刀、一把斧頭及一支鐵筆。人員共拘捕單位內6名本地男子、2名內地男子及2名內地女子，年齡介乎24歲至55歲，涉嫌「經營賭博場所」，「藏有攻擊性武器」，「在賭博場所內賭博」及「藏毒」等，被捕男女現正被扣留調查。

新界南總區反三合會行動組總督察庾博翰交代案情。（王譯揚攝）

庾博翰相信武器和近期黑幫派別紛爭有關，用作械鬥和傷人，賭檔更會提供膳食服務，吸引賭客，打擊黑社會、犯罪集團及有組織罪行是警務處處長首要行動項目之一。警方絕不容忍涉及三合會的非法活動，會不遺餘力繼續採取適當的執法行動打擊三合會相關的非法活動。