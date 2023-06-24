國泰客機事故釀11傷　其中一組尾轆多個輪胎變形洩氣

國泰航空CX880客機今日（24日）凌晨在赤鱲角機場準備起飛前往美國洛杉磯，但機組人員偵察到技術故障，按照標準程序終止起飛，飛機返回登機閘口，機組人員疏散乘客，安排乘客由6個艙門逃生滑梯離開飛機，有11名乘客沿逃生梯瀡落地面時受輕傷送院。從讀者提供照片可見，涉事客機其中一組尾轆多個輪胎變形，呈現洩氣凹陷狀態。



國泰航空發聲明指，CX880由香港飛往洛杉磯航班，因機組人員偵察到技術故障，按照標準程序終止起飛，機上載有17名機組人員和293名乘客，飛機返回登機閘口後，機組人員啟動預防性措施疏散乘客，安排乘客由6個艙門逃生滑梯離開飛機，知悉有11名乘客在疏散過程中受傷送院，首要任務是照顧所有受影響的乘客及機組人員。

機管局表示，約凌晨0時20分接獲報告，據報國泰航空一班前往洛杉磯客機CX880起飛時，因訊號異常而中止起飛，並返回停機位，隨即打開緊急逃生梯，進行緊急疏散，消防隨即到場支援，救護員即場為受傷旅客治理。截至凌晨2時半，最新現場得悉11名乘客報稱受傷，需送往醫院治理，機上共有293名乘客及17名機組人員，機管局亦派員於現場協助旅客。

現場可見，逃生梯打開。（讀者陳先生提供）

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