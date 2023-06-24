國泰客機事故｜網片直擊乘客逃生梯前驚叫不想死　11人傷2人留醫

飛往美國洛杉機的香港國泰航空客機（航班CX880），今凌晨（24日）於香港國際機場起飛一刻，因機組人員偵察到技術故障終止起飛，有乘客形容當時飛機「急剎」。當飛機返回登機閘口，乘客由6個艙門逃生滑梯離開飛機，有11名乘客逃生期間受傷。國泰早上回覆查詢時，在11名受傷送院接受治療的乘客中，9名已出院，尚有2人住院。網上流傳乘客使用救生梯逃生一刻，有乘客排隊使用救生梯，有人連同行李滑落至地面後跌坐在地上，需要他人攙扶離開；亦有人先用滑梯將隨身行李送至地面，自己緊隨其後滑下。另有一名操普通話的男子站在機艙門前大叫﹕「臥槽！我的媽呀！認真的嗎？認真的嗎？安全梯都幹出來啦？別搞呀！我不想死呀！」



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原定於凌晨0時05分離港的涉事航班，因事故影響而停止起飛。國泰航空今晨回覆查詢指，由香港飛往洛杉磯的CX880航班，已於今早10時12分出發， 共載有283名乘客。需在當地轉機的旅客亦已獲安排其他航班前往目的地。而早前在事故中，共11名乘客受傷送院接受治療，國泰指其中9名已出院，人員會繼續為住院的兩名乘客及其家人提供協助。國泰航空稱，就事件為顧客的旅程帶來的不便深表歉意。

藝員李施嬅當時亦在客機上，她形容飛機在高速準備起機一刻突然剎停，「啲嘢冧晒，個個都好驚」，又有乘客沿逃生梯離開時受傷，但感恩最終各人平安無事。據她上傳的影片可見，當時飛機上的乘客已離座準備撤離，相信部分人已逃生，大致氣氛平靜有序，而部分置物箱的箱門被打開，而李施嬅受到驚嚇，不禁說了句「Insane（瘋狂）」；她其後與其他乘客獲安排回到候機室，可見有急救人員為受傷女乘客處理傷口，其他乘客則未見過度恐慌。