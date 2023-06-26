天水圍兩幼女疑誤食毒品昏迷　父與表姑媽涉虐兒被捕　父另涉藏毒

天水圍兩名女童疑誤服危險藥物嘔白泡，父親涉嫌疏忽照顧兒童被捕。女童母親知悉後，今日（26日）上午約10時在屯門醫院報案，稱其正在分居的丈夫較早前在住所內的枱面，擺放了一些懷疑危險藥物「大麻糖」，被兩名女兒誤服。警方到場拘捕姓陳（25歲）女童父親及女童48歲表姑媽，涉嫌疏忽照顧兒童；陳男同時涉藏毒被捕，案件由元朗警區重案組跟進。兩名女童昏迷，於屯門醫院留院治理，母親在病房門外守候，顯得憂心忡忡。



消息指，父母正辦離婚分居，兩名分別2歲及4歲女童由父親看管，3人與女童的爺爺及叔叔同住天水圍天恒邨，母親搬出。兩名女童昨日（25日）深夜突然嘔吐，家人分別於晚上10時許及11時許報警，將她們送往天水圍醫院，其後再轉送屯門醫院接受進一步治療。屯門醫院醫生懷疑兩名女童曾服用有毒物質，今日詢問兩人的父親，父親承認在住所儲存有大麻糖，兩名女童可能曾經誤服。警方接獲舉報後，到場拘捕該名25歲姓陳父親，案件交由元朗警區重案組跟進。據知醫生觀察症狀後，不排除女童服下其他危險藥物。警員在案發單位沒有發現相關藥物，正繼續調查事件。

警方表示，接獲兩名女童的家人報案，指她們在天水圍天瑞路83號的住宅單位進食後身體不適。人員接報到場，經初步調查，相信兩名女童在單位內，被48歲表姑媽意外餵食懷疑危險藥物，表姑媽與女童的25歲父親涉嫌「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」被捕；女童父親同時涉嫌藏毒。案件交由元朗警區重案組跟進。