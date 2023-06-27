偷渡客廢車場貨櫃「屈蛇」　警瓦解黑社會偷運人蛇集團拘12人

警方於昨日（26日）展開打擊水路非法偷運人蛇的行動，於屯門及天水圍一帶以涉嫌「非法入境」及「安排未獲授權進境者前來香港的旅程」等罪拘捕8男4女，當中包括，6本地人士、1內地人士及5名越南籍人士，年齡介乎17至61歲，當中包括6名犯罪集團主腦和成員，以及6名偷渡人士。偷渡客「屈蛇」於上白泥一個廢車場內的貨櫃。警方相信是次行動已成功瓦解一個有三合會背景的偷渡集團。



新界北總區重案組第三隊主管總督察武少禧（左）、水警總區刑事總部署理警司潘以靖（中）、水警小艇分區總區特遣隊高級督察阮敬豪（右）交代案情。（黃詠芝攝）

水警總區刑事總部署理警司潘以靖表示，警方發現近日經水路來港非法入境者數目有輕微回升。水警自今年4月開始在本港西面沿岸水域及沿岸地帶一帶進行掃蕩，堵截內地及越南裔的非法入境者。在今年4月及5月，共有140個非法入境者在香港水路及陸上被捕。為遏止正在崛起的偷渡趨勢，警方展開行動並收集情報，在西部沿岸的偷渡黑點作出長時間部署。

新界北總區重案組第三隊主管總督察武少禧指，為針對非法偷運人蛇的最新形勢，警方收集情報並發現一個活躍於新界北總區的黑社會團伙，在背後操控販毒人蛇活動。該黑社會團伙亦會安排快艇運送人蛇，於屯門、元朗及天水圍一帶的海岸線上岸。因此，新界北總區聯同水警總區於6月開始展開代號「萬箭」行動，並於昨日（26日）發現時機成熟展開行動，拘捕12名人士。

水警小艇分區總區特遣隊高級督察阮敬豪指，於昨凌晨時分，水警總區各單位聯同新界北總區重案組於后海灣及龍鼓灘水域一帶進行聯合反偷渡行動。警方分別在屯門、天水圍多處陸上及海上多個位置進行埋伏。昨晨6時許，警方發現一艘可疑船隻進入本港西面域，並且駛向后海灣，時速超過30海里。水警隨即通知各觀察點留意船隻動向，發現船上有裝有一副弦外機並有頂篷的快艇，船上有6名人士，正駛進下白泥一條河道，在附近埋伏的船隊及陸上隊伍隨即到下白泥一帶進行搜查。

集團於下白泥及上白泥藏人蛇 警拘6集團主腦成員

武少禧補充，搜查期間，警方在下白泥一間屋旁邊淺灘發現該艘快艇，當時艇上已沒有人。另外，警方在附近屋內發現6名匿藏的偷渡人士，包括1名內地男子、2名越南籍男子及3名越南籍女子，年齡介乎31至49歲，當中該名內地男子為偷渡船隻船長。

及後警方發現附近有一輛用作接應的七人車，人員隨即向七人車司機作出調查，並在車內檢獲3.4萬元人民幣現金、1.8元萬港幣現金及一張越南儲值電話卡。警方相信現金為販賣人蛇收益，而電話卡用作聯絡其他販賣人蛇集團成員。警方指，非法入境者由中國及越南偷渡抵港所需費用為1萬至2萬元不等。

警方隨即拘捕該名56歲本地七人車男司機，並拘捕另一名集團成員，該名匿藏偷渡人士的61歲屋主涉嫌提供地方供非法入境者上岸及提供短暫地方予他們停留，等候接應車輛載他們到其他地方作非法勞工。

+ 4

武少禧又指，調查亦發現上白泥一個廢車場為人蛇提供住宿，並聘請非法黑工在該處工作。警方昨日突擊搜查該廢車場，發現上址曾作匿藏人蛇。廢車場內有2個貨櫃，猶如一個宿舍，當中有碌架床、冷氣及少量煮食用具等。警方拘捕一名41歲本地女子，她為廢車場的負責人，相信她同為販賣人蛇集團成員之一。

警方以「安排未獲授權進境者前來香港的旅程」罪名拘捕6名集團成員及主腦。其中3名本地男子為被捕主腦，他們均有三合會背景，年齡介乎17至27歲，為人蛇提供偷渡及非法工作「一站式」服務。所有人士正被警方扣查。警方相信集團自疫情後開始營運，營運時間大約半年。

根據香港法例第115章《入境條例》，干犯「安排未獲授權進境者前來香港的旅程」，一經定罪，最高會被罰款500 萬元被判監禁14年，市民切勿以身試法。