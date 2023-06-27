澳門男鐵鎚襲前妻頭　疑報復舉報家暴強姦　事主碎骨入腦留醫ICU

澳門昨晚（26日）發生嚴重襲擊案，據當地傳媒報道，一名50歲男子涉嫌以鐵鎚襲擊同齡前妻，以報復對方多年前舉報他家暴及強姦。女事主頭骨破裂，有碎骨入腦，經手術後情況穩定，正留醫山頂醫院深切治療部，仍未恢復意識。疑兇已當場被捕，涉嫌加重殺人未遂、禁用武器及恐嚇，被移送檢察院偵辦。



案發在昨晚近10時半，報稱任職司機的50歲姓鄺男疑兇，在澳門亞利鴉架街與沙嘉都喇街交界，涉嫌以鐵鎚襲擊在2020年離婚的50歲姓黃前妻。黃婦同行姓黎女同事目擊事發經過，嘗試阻止疑兇，惟遭恐嚇「信唔信我打埋你」。其時4名休班治安警途經現場，黃婦受傷倒地，疑兇站在她身旁，將手持的鐵鎚棄於路邊渠道，立即制服疑兇，交由途經的交通警鎖上手銬拘捕。

疑兇被捕後向警方供稱，因2017年遭前妻舉報他家暴和強姦，故欲報復對方，平日已將鐵鎚藏在電單車上，不時駛經前妻住所企圖犯案，至昨晚剛好遇到前妻，便取出鐵鎚施襲。治安警並在涉事電單車的頭盔箱內發現一把刀，懷疑亦是疑兇準備用作襲擊前妻。

事發片段昨晚在網上流傳，可見一名白衣女子頭破血流倒臥行人路上，拍片者驚叫：「嘩！攞個鎚仔，兜嘢打埋去呀」，並將鏡頭移向情緒激動、戴眼鏡的光頭漢，並指：「呢個呀。」另一段影片則顯示，該名光頭男子疑被警員帶走，有圍觀者稱：「攞嚟搞㗎。」另有兩名救護員及熱心市民上前為受傷女子急救。