灝景灣泳池救生員疑用假證　警列欺詐調查　居民批管理處無交代

青衣灝景灣懷疑有泳池救生員使用假救生員證，《香港01》接獲報料指，上周二（20日）有保安員發現會所泳池救生員懷疑持偽造證件報警，惟警員到場後涉案人士已經逃去。警方將案件列作「欺詐」調查，暫未有人被捕。

有居民表示管理處事後只稱事件已報警不方便交代，對此感到不滿。港九拯溺員工會副主席胡啟榮認為，「無證救生員」問題存在已久，不少屋苑泳池會外判泳池公司負責，甚至「判上判」，因此難以確保救生員質素，如果欠缺管理公司把關則難以監管。



青衣灝景灣懷疑有泳池救生員使用假救生員證。（林振華攝）

有讀者向《香港01》報料，指在上周二灝景灣會所泳池有救生員懷疑持偽造救生證工作多個月，日前被保安員發現證件印製粗劣，經向香港拯溺總會查核發現多張救生卡均屬偽冒，於是報警。警員到場後會所職員致電泳池公司詢問，惟涉事救生員馬上經後門逃跑離去。

居民不滿管理處無交代

有居民曾於街坊群組內討論事件，指當日有警察到場，聲稱懷疑有人「唔知係假證定無證，嗰個人就走咗捉唔到」，惟對事件詳情及所涉救生員人數並不清楚。羅先生又對管理處事後只稱事件已報警不方便交代，對此感到不滿。羅先生指自己亦會帶小朋友到泳池游泳，認為管理處應該交代事件，例如是否因招聘困難，或是負責人員把關不力，「都係想睇下個制度點樣做番好啲，管理好件事」。

另一名居民錢先生則希望盡快查證事件，「咁大個屋苑，畀左咁嘅管理費，應該搵可靠、有保障嘅（救生員），如果出事好難負責」。

另一名居民錢先生（右）則希望盡快查證事件。（林振華攝）

胡啟榮：問題存在已久 管理公司欠把關難監管

港九拯溺員工會副主席胡啟榮認為，「無證救生員」問題存在已久，常見情況包括無證人士假扮自己有救生員資格，或者借用他人的證件工作，企圖瞞天過海。胡又指不少私人屋苑泳池會外判泳池公司負責，甚至「判上判」，因此難以確保救生員質素，如果欠缺管理公司把關則難以監管，「有事判頭揹，但起碼開到池，開唔到（住客）會投訴」。

胡啟榮又指即使有食環署人員前往屋苑巡查，一般亦要經過屋苑的重重關卡，有機會讓泳池公司早有準備，「過五關斬六將先入到去，有咩都走哂」，最多被指救生員不足下開工。

警接報救生員證姓名不符 案件暫列「欺詐」

警方指於6月20日接獲青衣牙鷹洲街8號一屋苑會所男職員報案，指懷疑其同事與其救生員證件上顯示的姓名不相符。人員接報到場並向上址負責人了解事件，經初步調查，案件暫列「欺詐」，交由葵青警區刑事調查隊第六隊跟進，暫未有人被捕。

管理公司港基回覆事件指，由於有關事件已交由警方調查跟進，公司沒有進一步補充。而灝景灣泳池運作正常。