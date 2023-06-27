涉網上發文煽動暴力　稱「越多人受傷害就越放心」　27歲男被捕

警方今日（27日）於大埔區內拘捕一名27歲男外賣速遞員，涉嫌在網上討論平台發布多段煽動暴力言論，其中內容提及殺人、斬人及打人，及聲稱「越多人受到傷害就會覺得越放心」。他涉嫌違反「煽惑他人意圖造成身體嚴重傷害」罪，正被扣留調查。



網絡安全及科技罪案調查科總督察戴子斌交代案件。（陳浩然攝）

網絡安全及科技罪案調查科總督察戴子斌表示，早前本港發生連串嚴重暴力傷人案件，警方策略性調動人手資源加強巡邏，另一方面亦加強網上巡邏，留意到有不法分子在網上發布一些鼓吹暴力、慫恿網民，以暴力手段襲擊市民的貼文。警方今日（27日）針對網上發布煽動暴力言論，拘捕一名本地男子。

網罪科經過深入調查後，鎖定一名本地男子。他涉嫌於6月初至今，於一個網上社交討論平台，發布多條鼓吹暴力、殺人的信息，內容提及「越多人受傷害就越放心」。警方今日於大埔區以「煽惑他人意圖造成身體嚴重傷害」拘捕一名27歲男外賣速遞員，警方將調查其犯案動機。行動中，警方檢獲兩部手提電話，該名被捕人士仍然被扣留調查。行動仍在進行中，不排除將會有更多人被捕。

被問到警方如何界定有關言論為煽動或反諷，戴子斌指在這宗案件，被捕男子的言論包括 「 殺人、斬人、打人」， 警方會審視每一條帖文，搜集相關證據，沒有一個以偏概全的說法，定義如何觸犯相關法例，但法例清晰說明鼓吹或煽動他人干犯罪行，可被判處該罪行的最高刑罰。

警方譴責有關人士行為，根據《刑事訴訟程序條例》（第221章）第101I(2)條，任何人被裁定煽惑他人干犯某罪行，可被判處該罪行的最高刑罰。而根據《侵害人身罪條例》第212章《侵害人身罪條例》第17條「意圖造成身體嚴重傷害」的最高刑罰，為終身監禁。

警方提醒，高等法院於2019年10月頒布的臨時禁制令中，當中禁止「互聯網的平台或媒介上促進，鼓勵和煽動使用或威脅使用暴力」。相關禁制令現時仍然生效，違反禁制令的人士，有機會干犯《藐視法庭》罪。警方再次重申，網上言論並非沒有法律後果，警方反對任何人利用網上平台去煽動仇恨、鼓吹暴力，煽惑他人犯法的行為。