反恐舉報熱線一周年　專責組加推微信「安全社區小程式」

「反恐舉報熱線」推出一周年，亦於今年3月發放首宗反恐賞金。跨部門反恐專責組加推微信「安全社區小程式」，讓公眾多一個渠道舉報涉恐涉暴消息，便利市民「見疑即報」。



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跨部門反恐專責組（專責組）推出「反恐舉報熱線」63-666-999 一周年，年內獲得不少熱心市民的舉報，反應理想。當中有不少舉報內容對偵查罪案提供了關鍵協助，令警方成功拘捕相關疑犯，而首宗反恐賞金亦已於今年3月正式發放，達到預期效果。

適逢熱線成立一周年，專責組於6月28日於微信正式推出「安全社區小程式」，讓公眾多一個渠道舉報涉恐涉暴消息，以及讓不同業界人士瀏覽相關反恐保安資訊，進一步便利市民「見疑即報」。

市民如得知任何非緊急的懷疑恐怖主義或暴力活動相關的消息，除可繼續透過短訊及微信帳號”CT-Hotline”作出舉報外，亦可根據微信小程式內的指示填寫舉報表格，向專責組提供資料。此外，微信小程式亦會定期發放最新反恐消息，尤其是針對不同業界，包括化學品原材料業界、保安及物管業界、教育界以及物流及運輸業界，提供有用的反恐保安資訊，以提升業內人士的反恐認知和應變能力。

任何市民都有機會遇到可疑人、物或事情，你的一個舉報有可能阻止一樁悲劇發生。專責組期望與市民攜手合作，一同肩負反恐上的重要角色，共同構建「安全社區」!