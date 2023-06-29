太子非法賭檔現4男冒警　扣籌碼趕賭客　真警接報到場拘18人

太子一個非法百家樂賭檔懷疑發生冒警事件，今午（29日）突有多名男子身穿黑色背心闖入賭檔，自稱警察扣留籌碼，並要求賭客離開。部分賭客離場後起疑報警，真警察到場拘捕18人，包括4名涉嫌冒警的男子，以及14名賭檔主持及賭客。

有離場賭客受訪表示，懷疑冒警男子胸前掛上「委任證」，到場後叫各人「坐定定呀」，又提醒賭客「你哋嗰啲籌碼自己影返低啦」，數分鐘後便趕賭客離開，惟部份人離場後回想事發經過，認為若是真警察，根本不會放他們離開，於是有人報警。



警員押走部份被捕男子，並檢走一袋懷疑被穿上以冒警的黑色背心。（梁偉權攝）

警方今午近4時半接獲報案，指太子大南街6號一個樓上單位，有4至5名男子假扮警察，要求屋內人開門。警員到場拘捕13男5女，其中4名男子涉嫌冒警，餘下14人則涉嫌在非法賭場賭博等。現場消息稱，被捕人當中包括兩名賭檔主持，另有賭檔主持已趁亂逃去。

有賭客以手提電話展示涉案賭檔內賭枱的照片。（梁偉權攝）

有離開現場的賭客表示，賭檔有兩房一廳，面積約50至60平方米（折合約400多至500多平方呎），屋內設有兩張百家樂賭枱，根據賭客購買籌碼的金額限時開賭，買滿指定金額更可獲贈數百至數千元籌碼，買得愈多，送得愈多、賭得愈久。

賭客：冒警男胸掛委任證 著各人「坐定定呀」

另一男賭客亦說，當時賭檔內料有70至80人聚賭，他自己有1萬多元現金在場內。冒警男子懷疑將假「委任證」掛於胸前，到場後叫各人「坐定定呀」，又提醒賭客「你哋嗰啲籌碼自己影返低啦」，數分鐘後便趕賭客離開，稱明日會就金錢問題聯絡各人，男賭客稱「攞條毛喇𠵱家」。他又指當時在場者都驚惶失措，根據無暇查看委任證真偽，惟部份人離場後回想事發經過，認為若是真警察，根本不會放他們離開，於是有人報警。被問到真警察到場後有什麼行動，男賭客則說「我點知呀，我走咗囉！」。