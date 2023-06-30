牛頭角女子推手推車被巴士撞困車底送院亡　26歲九巴車長被捕

牛頭角發生奪命車禍。今日（30日）晚上11時許，一輛巴士沿偉業街往旺角方向行駛，途經舊牛頭角警署對開撞倒一名推手推車的65歲女子，傷者昏迷被困車底，由救護車送往聯合醫院搶救，最終不治，26歲車長在場接受警方調查。



警方表示，30日晚上約11時，一名26歲姓黃男子駕駛一輛公共巴士沿偉業街往旺角方向行駛，當駛至近啟福道天橋時，據報撞倒該名65歲姓王女子，該名女子被困車底，由消防人員救出，她腳部嚴重受傷，昏迷被送往聯合醫院治理，同晚11時54分被證實死亡，該名公共巴士司機涉嫌「危險駕駛導致他人死亡」被捕，他現正被扣留調查，東九龍總區交通部特別調查隊正跟進調查案件，任何人如目睹意外發生或有資料提供，請致電3661 0264或3661 0277與調查人員聯絡。

九巴回應指，今日（30日）晚上近11時，九巴一輛由油塘開出的路線33巴士沿偉業街駛至近啟福道天橋，撞到一名在行車道上的女子，該名女子受傷送院後傷重離世，九巴對事件表示難過，對死者和家屬致以深切哀悼和慰問，已派職員到場及醫院了解情況，會配合警方調查意外原因。