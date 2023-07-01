旺角斬人案疑涉感情糾紛　前男友闖單位擸刀施襲　夫護妻摺凳還擊

旺角今日（1日）晚上發生傷人案，一對男女被斬傷送院，警員到場拘捕一名男子。消息指，事件疑涉及感情糾紛，傷者為一對夫婦，事發時妻子的前男友闖入兩人單位爭執，其後取刀及剪刀向兩人施襲，雙方糾纏至地面，驚動鄰居及途人報警。



警方封鎖現場調查。（王譯揚攝）

事發今晚9時許，消息指，受傷男女事主分別37歲姓江及38歲姓鍾，為夫婦關係，被捕47歲姓蔡男子為鍾的前同事及前男友。事發時男疑犯破門闖入兩人位於上址唐樓單位，與兩人口角其後動武，在單位內拿起刀及剪刀襲擊兩人，過程中江男曾用摺凳還擊，3人糾纏到地下位置，驚動鄰居及途人報警。初步調查相信事件涉及感情糾紛，鍾女背、額頭有刀傷，江男右頸及手指受傷，連同疑犯3人同送廣華醫院治理。警方於現場檢取一把剪刀及一把刀，相信為涉案兇器。現場地上亦遺漏一雙拖鞋及染血衣物。

有現場片段拍得，3名事主站於新填地街及快富街街頭，女事主上衣染血坐在地面，一名僅穿內褲、面部及身上染血的男子，向女子遞上電話，另一名手持紅衣、上身赤膊的男子則站於旁邊用衣服抹臉。另一段片段拍得多名警員持盾趕至現場，包圍手持紅衣的赤膊男，喝令「唔好郁，趴低！」，男子其後坐在地上。

有目擊者表示，當時見到男事主與男疑犯站於街上，雙方曾經爭執，惟疑犯懷疑施襲後神情恍惚，男事主其後便開始求救，約20秒後已有警員到場。