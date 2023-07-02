旺角道墮石屎毀貨車傷司機　碎片散4行車線警拘兩男　屋宇署視察

旺角旺角道近通菜街今午（2日）發生墮物傷人案。下午約2時半，警方接報旺角道與通菜街交界有石屎從高處墮下，擊中一輛貨車，57歲貨車司機疑在事發時扭傷頸部，由趕至的救護員送廣華醫院治理。警方初步調查後相信，石屎及雜物從旺角道寶安大廈天店簷蓬位置跌下，簷蓬損毀位置長約4至5米、闊約半米，地面受影響範圍面積約30米乘30米。消防及屋宇署人員其後到場，有消防員為一名屋宇署女職員戴上頭盔及安全扣，並陪同她登上雲梯升到上空視察受影響位置，消防另在現場清理仍有潛在危險的石屎。

警員其後拘捕兩名男子，涉嫌容許物體從高處墮下。據悉天台外牆簷蓬倒塌位置位於16樓一個單位上方，其中一名55歲姓何被捕人是該單位的業主，另一62歲姓陳被捕人則為寶安大廈業主立案法圑主席。



石屎碎片橫跨現場往洗衣街方向的4條行車線，地上亦有鐵支及疑似窗框等雜物，被擊中的密斗貨車停泊路邊。（王譯揚攝）

現場所見，石屎碎片橫跨現場往洗衣街方向的4條行車線，地上亦有鐵支及疑似窗框等雜物，被擊中的密斗貨車停泊路邊，附近商舖亦受波及，有壽司店店員忙於將碎片從舖面掃走。現場有大批途人圍觀，有在附近天橋野餐的外籍人士表示，事發時聽到巨響，她與友人均嚇一跳；又稱平日現場馬路有不少行人，但事發時剛好沒有人經過，算是不幸中之大幸。

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運輸署表示，因路面有障礙物，旺角道往洗衣街方向近通菜街已全線封閉，受影響巴士路線須改道行駛，現時上址交通繁忙。