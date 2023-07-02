高鐵故障延誤　港人福田站車內苦等3小時　未獲退票盼指示清晰

高鐵西九龍站昨日（7月1日）發生信號故障，導致高速鐵路列車服務受阻。有乘客今日（2日）表示，昨日於福田站上車回港，原本只是14分鐘的車程，列車延誤整整3小時才開出，最終凌晨0時才抵港，她及後知悉港鐵指受影響乘客想退票可於網上或西九龍站辦理，故她今日特意前往西九龍站櫃台，欲辦理退票但被拒，職員解釋其車票已使用及到站。她指行程受阻3小時，以為自己亦屬受影響人士而可退票，直至到站內向職員查詢，始知悉自己不符合退票條件。雖然她對此表示理解，惟希望港鐵日後就受影響乘客的定義應「講得清楚啲」。《香港01》正就事件向港鐵查詢。



黃小姐原定於福田前往西九龍站，車程14分鐘。（讀者提供）

乘客黃小姐向《香港01》表示，她昨晚8時40分，於福田站登上高鐵列車前往西九龍站，其間因故障導致列車延誤未能開出，車內有廣播指延誤，但沒有交代乘客可以選擇離開及退票，亦未見有車務員協助。她在車上等待約個多小時後，發現其他月台的列車逐一開出，估計其列車亦快將開出，故選擇繼續等候，沒料到等至晚上11時許仍未開車。車上不少乘客鼓譟，並走到月台職員理論，「10幾個人圍住個職員」，最終列車在約11時42分開車，並於約凌晨0時抵港。

受事件影響，她的行程延誤逾3小時，以致工作行程受阻，亦有同車人士原本要轉乘飛機而受影響。她對服務延誤感不滿，在知悉港鐵指受影響乘客可安排退票後，今午她特意前往西九龍站櫃台希望安排退票無果，職員解釋她已乘搭列車，並非受影響人士之一，最終她白走一趟。她明白未必能獲退款，但認為港鐵就受影響乘客的定義應「講得清楚啲」，「3小時都唔係受影響咩」，並希望港鐵在處理事件的安排及態度上作改善。

港鐵官網﹕已使用至到站的車票不退

港鐵昨日表示，昨日傍晚香港西九龍站附近出現信號故障，高速鐵路列車服務受阻，港鐵公司即時派員搶修，至晚上約7時41分，高鐵列車服務逐步回復。若較早前受影響的乘客想安排退票，可於30天內於12306綫上票務平台（包括網頁及手機App），或到香港西九龍站辦理。港鐵向受影響乘客致歉。

根據港鐵官網就售後服務事宜列明，未經使用和未經更改的車票，視乎退票距離開車的時間，旅客可按比例取回部分票款。同一張訂單下的車票，可選擇全部或部分退回。至於如果因鐵路責任導致旅客退票是否退還全部車費，港鐵官網則解釋，如遇到列車停運、中斷運輸等情況，還未乘車或中途返回發站，將退還全部票價；如已出發而須中途下車的，將退還未乘區間票價。因旅客違規加收的附加費和已使用至到站的車票不退。因鐵路責任或自然災害導致旅客持高車廂等級座位乘坐低等級座位時，退還票價差額。

▼7月1日西九龍站情況▼



大批乘客於站內滯留。（讀者提供）