將軍澳海水化淡廠男工暈倒不治　勞工處發暫時停工通知書

將軍澳海水化淡一名年約34歲男工人，廠昨日（4日）被發現暈倒在一個尚在施工的深水缸底，經送院搶救後證實不治。案件被列作工業意外。勞工處表示高度關注事件，並已向有關承建商發出「暫時停工通知書」，停止在該建築地盤的水缸內進行防水工作。



勞工處對於在意外中有人身故表示十分難過，並對其家屬致以深切慰問。處方表示高度關注事件，已展開相關調查，並向有關承建商發出「暫時停工通知書」，禁止在該建築地盤的水缸內進行防水工作，直至有關承建商已採取措施消除有關危害，才可復工。

處方正全速進行調查，以確定意外成因，查找有關持責者的法律責任，以及提出改善措施。若調查發現有違例事項，定會依法處理。處方將密切跟進個案，並協助死者家屬辦理工傷補償事宜，敦促有關僱主必須履行《僱員補償條例》的補償責任。

事發於7月4日傍晚6時14分，警方接獲工人報案，指34歲姓劉男工友在軍澳環保大道一間海水化淡廠一個約15米深、沒有注水的水缸進行塗防水漆工程期間，懷疑從約2米高的爬梯墮下，其後暈倒，消防接報到場將他救出，劉男昏迷被送往將軍澳醫院治理，其後證實不治，死因有待驗屍後確定。案件列作「工業意外–送院時死亡」。