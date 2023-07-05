上水藥妝店賣冒牌藥及化妝品　包括安宮牛黃丸及SK-II　兩人被捕

海關於過去一周（6月27日至7月4日）突擊搜查兩間位於上水的藥妝店，發現店舖售賣懷疑冒牌貨品並檢獲4500件貨，當中貨品種類繁多，包括北京同仁堂的安宮牛黃丸、黃道益活絡油、雪花秀護膚品、DIOR香水等，估計市值達150萬元。



海關指行動中檢獲的冒牌貨品，包裝印刷粗疏，商標字眼有缺漏，而價錢亦比起正價貨品，便宜一半以上。行動中，海關拘捕兩名負責人，涉嫌觸犯《商品說明條例》及《藥劑業及毒藥條例》。



海關檢獲4500件懷疑冒牌物品，包括香水、化妝品、護膚品及藥物。（林振華攝）

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不法分子籍與內地通關時 重開藥妝店賣冒牌貨

海關早前接獲舉報，指有店舖售賣冒牌香水及美容產品，關員遂突擊搜查兩間位於上水區內的化妝品店。經過深入調查以及在商標持有人協助下，海關檢獲4500件懷疑冒牌物品，當中包括香水、化妝品及護膚品，牌子包括雪花秀、SK-II、Dior及Gucci。而藥物則有法國雙飛人藥水、北京同仁堂安宮牛黃丸以及黃道益活絡油。貨品估計市值達150萬元。

行動中，海關拘捕1男1女，年齡分別19歲及60歲。兩人均為店舖負責人，涉嫌觸犯《商品說明條例》及《藥劑業及毒藥條例》被捕。被捕人士被帶返海關總部接受調查。案件仍在進行中，不排除有更多涉案人士被捕。海關指，自從本港與內地通關後，上水區內化妝品店陸續重開，今次行動發現有不法分子，藉機售賣懷疑冒牌美容產品和藥物。

海關拘捕兩名負責人。（林振華攝）

冒牌貨比正價平一半 商標字眼印刷有缺漏

版權及商標調查科高級調查主任吳家俊指，行動中檢獲的冒牌貨品，包裝印刷粗疏，例如商標字眼有缺漏，角落未能印製。而冒牌品價錢比起正價貨品，便宜一半以上。海關現時正調查該批貨的產品來源，暫時未有跡象顯示兩間化妝品店有關聯。

由於部份產品直接塗抹於皮膚之上，甚至直接服用，品質成疑的產品對消費者健康會構成直接及嚴重威脅，海關稍後將涉案物品送往政府化驗所，再進一步檢查，檢視產品會否含有 對人體有害的物質。

海關呼籲消費者光顧信譽良好的店鋪

海關將繼續致力打擊售賣冒牌貨品，並與商標持有人保持聯繫，保障消費者權益，以免購買劣質冒牌貨品。海關亦提醒消費者光顧信譽良好的店鋪，如有懷疑，應先向有關商標持有人或其代理商查詢，亦提醒商戶於採購物品時應小心謹慎。

售賣冒牌物品屬嚴重罪行，須負上刑責。一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁5年。而根據藥劑業及毒藥條例，任何人士未有按照條文規定，管有毒藥表第1部的任何藥物，即屬違法。最高可被判罰10萬，監禁兩年。