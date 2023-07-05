警國安處拘4男　消息指涉營運「懲罰 Mee」平台　包括前眾志成員

警方國安處今日（5日）拘捕4名男子，涉嫌違反「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪及「串謀作出具煽動意圖的作為」罪，人員於下午到葵涌永建路一工廈單位搜查，至晚上7時許帶走一名被捕男子，並檢走多箱證物。

消息指，被捕4人為前香港眾志骨幹成員，包括主席林朗彥及成員李啟靖，涉嫌透過一間顧問公司於幕後營運「懲罰 Mee」社交平台及手機應用程式。被捕人被指涉嫌透過「懲罰 Mee」，吸取資金支援被國安處通緝的前立法會議員、香港眾志創黨主席羅冠聰。



警員帶走一名被捕男子。（梁偉權攝）

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警：收取資金支援竄逃海外人士 持續發布煽動訊息

警方表示，警務處國家安全處今日（5日）於全港多區拘捕4名年齡介乎26至28歲的男子，涉嫌違反《香港國安法》第29（4）條「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪及香港法例第200章《刑事罪行條例》第9及10條「串謀作出具煽動意圖的作為」罪。

警方調查顯示，被捕人透過營運公司、社交平台及手機應用程式，從中收取資金，支援竄逃海外人士繼續從事危害國家安全的活動。被捕人亦多次透過相關的社交平台，持續發布具有煽動意圖的訊息，包括涉及煽動他人引起對中央及香港特别行政區政府的憎恨、支持香港獨立的帖文。警方根據法庭手令搜查被捕人的住所以及辦公地方，並檢獲有關文件及電子通訊工具。被捕人現正扣留調查，警方行動仍然繼續，不排除會有更多人被捕。

警方提醒市民，「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪及「串謀作出具煽動意圖的作為」罪屬嚴重罪行，可被判處監禁，市民切勿以身試法。