彩虹露天停車場13歲狗女遭輾斃　司機疑爆粗斥：點解呢度可以養狗

彩虹一個露天停車場發生私家車輾斃狗隻事件。有網民今日（6日）發文指於本周日（2日）在彩興路露天停車場，一隻由車場照料的13歲狗女「細妹」遭一輛黑色豐田私家車輾過，最終「細妹」吐血身亡，並同時上載一段事發時的閉路電視片段。貼文指該名肇事男司機下車後「爆粗」質疑車場職員不應在車場養狗，表明自己並不知道自己輾到「細妹」，發文者指對方並無悔意，直斥「冷血」。



今日（6日）《香港01》記者到涉事停車場視察。（翁鈺輝攝）

今日（6日）《香港01》記者到涉事停車場視察，現場未見有其他狗隻流連，但有懷疑供應狗隻飲水用的膠盒和碗。有停車場管理員向記者透露，車場曾有養過狗，但事發當日（2日）因她不在車場，故不知道事發經過。另外有車場租客表示，他於上月29日開始到車場泊車，但未曾見過有狗隻出現，本身有養狗的他在得悉意外後亦感到遺憾。

事發於周日（2日）早上7時28分，發文者指被輾斃的「細妹」今年13歲，於車場生活多年，一直由車場職員照顧。照顧「細妹」多年的職員姨姨傷心數日，亦為「細妹」辦妥後事。

從閉路電視片段可見，當時「細妹」正躺在一個停車位前方休息，隨後一輛黑色豐田私家車駛至，在泊車時，右方前轆輾過「細妹」。發文者同時亦上載事後相片，可見「細妹」口吐鮮血，當場慘死。

發文者指涉事男司機「落車後仲用粗口大罵車場姐姐話點解呢度可以養狗， 唔知自己車到隻狗，亦話見唔到隻狗瞓咗喺度 ，一啲悔意都冇！！！ 唔明啲人點解可以咁冷血」。他指因車場職員不懂處理亦不敢報警，終至昨日（5日）報警處理，直斥「呢啲人告佢危險駕駛不小心駕駛罰錢扣分益咗佢」。

事件引來網民熱論，有不少網民大為憤怒，斥男司機為「人渣」、「仆X」，質疑車主怎會看不到躺在地上的「細妹」。另外，亦有不少網民質疑狗主是否同樣應為事件負責︰「 如果狗主當隻狗係自己小朋友，佢會唔會放佢自己個小朋友喺行車路度瞓，希望100架駛過嘅車，（有）101架都留意到地面有生物瞓喺度？」

根據《2021年道路交通（修訂）條例》，司機如撞到貓或狗必須停車，藉此讓在交通意外中受傷的貓狗及時獲得治理，違例者最高可處罰款1.5萬元和監禁12個月。