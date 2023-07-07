石澳道寶馬疑失控越線　電單車遭迎頭撞斷成兩截　鐵騎士重創昏迷

港島石澳發生交通意外。6日晚上11時20分左右，據報一輛電單車駛至石澳道一個彎位時，與一輛私家車相撞。電單車司機墮地重傷，救護員接報到場，發現其昏迷不醒，立即施救並急送東區醫院。據了解，傷者經救護員急救後，抵院時已稍為恢復知覺。

現場為相距鶴咀道約500米的公眾停車場對開彎位。涉事寶馬428I私家車事發時往石澳方向行駛，就現場所見，寶馬於意外後停在對面線，撞向石壆始停低，右邊車頭損毀；而涉事的YAMAHA MT-10電單車，則往柴灣方向行駛，被撞後則「斷成兩截」，其中頭輪等組件跌在停車場入口，車身及車尾則垂直掛在停車場對開的路牌及燈柱旁，零件四散地面。

警方正調查車禍起因，現場消息稱，初步懷疑私家車於轉彎時失控，越過對面線引發意外。



警方表示，私家車司機姓胡，34歲；電單車司機姓楊，41歲，頭、手、腳及盆骨受傷。據報，涉事私家車沿石澳道往石澳方向行駛，電單車則沿石澳道往柴灣方向行駛，當駛至時石澳道近燈柱32118號，私家車懷疑失控越線撞向電單車。救援人員接報到場，將昏迷受傷的電單車司機，送往東區醫院治理，其後回復清醒。私家車司機手擦傷，拒絕送院。案件列作「交通意外有人受傷」跟進。

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